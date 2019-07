Myslela jsem, že mě pozná jeden člověk, přiznala Patricia Clarksonová

Clarksonová je vedle Ostrých předmětů známá i ze seriálu Dům z karet, jejž poznamenal odchod hlavního aktéra Kevina Spaceyho, obviněného ze sexuálního nátlaku. Jak představitelka Jane Davisové prožívala turbulence kolem kultovního projektu?

„To je velmi důležitá otázka. Já jsem nebyla v úzkém centru dění, když Spacey odcházel, nicméně svou postavu jsem měla ráda. Kdo by taky nechtěl hrát nejchytřejší, nejvtipnější, nejvzdělanější ženu na světě? Ovšem i v naší branži se stávají špatné věci a Robin Wrightová, jejíž hrdinka šla v poslední řadě do popředí, to dovedla do správného konce. V každém případě to zachránilo spoustě lidí práci a mé postavě to přineslo báječnou smrt,“ smála se.

S úvodní hvězdou festivalu Julianne Moore pojí Clarksonovou nejen fakt, že z Varů si vezou stejnou trofej. „Jsme kamarádky už od pětadvaceti let, bydlíme v New Yorku nedaleko od sebe, hrály jsme spolu ve filmu Daleko do nebe a navíc sdílíme víru, že to nejlepší máme teprve před sebou.“

Herečky nad 40 s většími šancemi

Podle Clarksonové se díky společenským proměnám i nabídce internetových produkcí typu Netflix rýsuje více šancí pro herečky nad čtyřicet let. „A nejen pro ně, platí to i pro režisérky, kameramanky, střihačky, prostě přibývá žen ve všech filmařských profesích. Co bylo výjimkou, stává se prioritou a dokonce se ukazuje, že producentům dokážeme vydělat,“ tvrdí Clarksonová.

Točila s velikány jako Lars von Trier nebo Martin Scorsese, ale ve Varech herečka uvádí i snímky v režii Isabel Coixetové. „Mezi muži a ženami za kamerou je rozdíl. Ženy jako by měly tajný jazyk, porozumějí si beze slov, kdežto mužům musíte vysvětlit, proč se třeba tohle světlo nehodí.“

Podobně názorně popsala rozdíl mezi dvěma pilíři amerického filmového průmyslu, New Yorkem, kde žije, a Los Angeles, kde často pracuje. „Ne že bych neměla Los Angeles ráda, při tamním natáčení bydlím v hotelu, kde už jsem jako doma a můj pes to tam miluje. Ale mé srdce patří New Yorku, městu. které mě nabíjí a nikdy neunaví,“ shrnula Patricia Clarksonová.