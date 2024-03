RECENZE: Lesbická krimikomedie Panenky na útěku je roztomilá. Nic víc

Výchozí situace Panenek na útěku nestála Ethana Coena, s nímž na scénáři spolupracovala střihačka Tricia Cooke, zrovna moc přemýšlení; přináší totiž pouze variaci na mnohokrát viděné zápletky.

Dvě lesby, toho času bez závazků, jedna upjatě kultivovaná, druhá neřízená střela, vyrazí na výlet vypůjčeným autem. Náhodou však dostanou vůz, v němž gangsteři ukryli kufřík s výbušným obsahem, o druhém zavazadle s krvavou relikvii nemluvě.

Takže dámská jízda má v patách drsné muže, kterým opět vévodí dvojice protipólů, řekněme primitivní rabiát versus rádoby intelektuál. Ale zatímco mezi ženami se postupně rodí důvěrné pouto, v tandemu zabijáků houstne napětí odlišným způsobem s jinou pointou.

Anekdotická road movie čerpá příjemnou náladu ze sklonku devadesátých let a trochu lechtivosti z četných milostných scén, ovšem výhradně lesbických. Bohužel spoustu času zabere lehce postpubertální „holčičí“ konverzace, ve které i většina takřečených hlášek působí očekávaně až ospale.

Zkrátka děj se točí kolem jednoho osudového nedorozumění, aniž by pracoval s bůhvíjakou rafinovaností; výjimku tvoří vskutku originální obsah dotyčného kufříku. Nicméně tak zkušený scenárista jako Ethan Coen dobře ví, že komedie musí myslet na diváky v několika úrovních.

Tudíž v prvním plánu baví obyvatelé zapadákovů, v němž bojovně naladěné lesby už kupodivu nikoho nezaskočí a s jejichž slovníkem si pohrává český překlad. V druhém plánu pak přijdou ke slovu literární odkazy.

Například četba knih Henryho Jamese, jenž coby povinná školní literatura u jedné z hrdinek způsobil, že „kvůli němu už nic nečtu, jenom dopravní značky“, nebo fenka pojmenovaná Alice B. Toklasová po milence spisovatelky Gertrudy Steinové.

Pod praporem lesbického souručenství pak zábavu doplní ženský sportovní tým na zájezdu, jenž své kolektivní sexuální radovánky provozuje na povel „posun vpravo“.

Naopak zbytečné jsou obrazové ornamenty, výtvarně ležící kdesi mezi dráždivým snem a drogovým opojením; slouží vesměs coby výplň filmového času, který i tak Panenky na útěku vytáhnou jen těsně nad osmdesát minut.

Vymezený prostor však dokonale využily obě nepříliš známé herečky v hlavních rolích, Margaret Qualley a Geraldine Viswanathanová, kdežto hvězdný Matt Damon si svou pohostinskou roličku odpracuje teprve ve finále, třebaže poctivě a roztomile.

Panenky na útěku 55 % Režie: Ethan Coen, hrají: Margaret Qualley, Geraldine Viswanathanová, Beanie Feldsteinová, Matt Damon Originální název: Drive-Away Dolls Kinobox: 0 % IMDb: 6.1

Vůbec se dá říci, že klíčovým znakem Panenek na útěku je roztomilost. Neublíží, neurazí, ale ani nenadchnou. Zosobňují spíše autorskou výplň pro oddechový mezičas, než se bratrský tandem vrátí ke společným projektům – koneckonců, i Joel Coen se stal dočasným sólistou.

Až se kultovní značka symbolizovaná slovy bratři Coenovi obnoví, čeká prý fanoušky pravověrný horor. Chvíli to ještě potrvá, ale do té doby se dá s nezávaznou roztomilostí vydržet. Mnozí tvůrci českých komedií by i za ni platili zlatem.