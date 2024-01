Bratři Coenové se hodlají vrátit ke svým začátkům s krvavým i vtipným hororem

Scenáristicko-režisérské bratrské duo Ethan a Joel Coenovi, zodpovědné za snímky jako Fargo, Big Lebowski, Záskok, Muž, který nebyl nebo Tahle země není pro starý, se dlouhá léta jevilo jako nerozbitné. V roce 2018 měl premiéru jejich film Balada o Busteru Scruggsovi a pak se nečekaně cesty Joela a Ethana rozdělily.

První jmenovaný uvedl v roce 2021 do kin na tři Oscary nominovanou shakespearovskou adaptaci The Tragedy of Macbeth s Denzelem Washingtonem, Frances McDormandovou a a Brendanem Gleesonem v hlavních rolích, Ethan o rok později uvedl dokument Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind o slavném rock’n’rollovém pianistovi s přezdívkou Zabiják a aktuálně propaguje film Panenky na útěku, který režíroval a společně s manželkou Tricií Cookeovou a je i autorem scénáře.

Právě v rámci proma navštívil Ethan Coen před nedávnem Mezinárodní filmový festival Tromsø v Norsku, kde pohovořil o plánech do budoucna. Ty by mimo jiné měly zahrnovat i opětovnou spolupráci s bratrem Joelem, přičemž výsledkem by měla být napínavá a řádně krvavá podívaná.

„Je to čistokrevný horor. Pokud máte rádi Zbytečnou krutost (filmový debut bratří Coenů z roku 1984 – pozn. red.). bude se vám líbit,“ nechal se slyšet Ethan.

Chybět by ale neměl ani typický coenovský absurdní a místy jako sud dehtu černý humor. Zmínění Tricia Cookeová již prý četla hotový scénář a charakterizovala ho jako nesmírně vtipný.

Ještě než začnou produkční práce, hodlají ale bratři dotáhnout své sólové projekty. V případě Ethana Coena jde kromě Panenek na útěku o komediální thriller Honey, Don’t!, který by měl mít premiéru v příštím roce. A v roce 2026 by měl jít do kin remake klasického snímku Scarface, tedy Zjizvená tvář, na jehož scénáři se podíleli oba bratři Coenové.

Dodejme ještě, že Joel a Ethan Coenovi jsou držiteli Oscarů za snímky Fargo (Nejlepší původní scénář) a Tahle země není pro starý (Nejlepší adaptovaný scénář a Nejlepší režie). Jejich film Barton Fink pak na filmovém festivalu v Cannes obdržel cenu za režii a také nejvyšší ocenění Zlatou palmu.