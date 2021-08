Žižka mě zavalil prací, v Hollywoodu někteří jen hezky mluví, říká Petr Jákl

„Původně se měl projekce zúčastnit jen Michael Caine s manželkou Shakirou, členové publika se však postupně rozrostli ještě o režisérku filmu Bestsellery, který jsem taktéž produkoval, a pak se na to začali nabalovat další a další, až byl plný celý sál, vysvětluje Petr Jákl v rozhovoru. Michael Caine, který ve filmu ztvárnil fiktivní postavu lorda Boroše, navíc už některé části filmu viděl a podle Jákla byl nadšený.

Sám režisér film viděl už tolikrát, že to prý může jen stěží spočítat. „Už bych ho všem rád ukázal, těším se na to. V tuto chvíli je hotov. Už se jen dolaďuje zvuk a některé vizuální efekty. Čekám v podstatě jen na distribuci,“ vysvětluje.



Přesné datum uvedení v Česku bude jasné poté, co bude stanovena americká premiéra Žižky. V angličtině film nese název Medieval.

Kromě Žižky Petr Jákl pracoval v uplynulých měsících jako producent například také na filmech s Robertem DeNirem nebo Al Pacinem. Na otázku, co mu pomohlo katapultovat se do společnosti elitních filmařů, odpovídá jednoduše: „Prostě to pro mě byla zábava. Když něco dělám, musím pro to cítit vášeň. A tady tomu tak bylo. Když ostatní viděli, s jakým nasazením pracuju, bylo pro ně spojení se mnou najednou výhodné. Ono je totiž v Hollywoodu dost lidí, kteří jen mluví, umějí to pěkně, ale pak už nic víc. Nejsou spolehliví,“ přibližuje situaci Jákl.

„A když jsem dal Žižku dohromady, přes všechny komplikace a utrpení, pochopili, že spojení se mnou je pro ně dobré. A pak na mě začali hned valit strašné množství filmů a já nebyl schopný říct ne. Neumím to. Jak taky chcete říkat ne filmům s Robertem DeNirem nebo Al Pacinem,“ dodává.

Chce to skvělou angličtinu

Svou flexibilitu a nasazení Petr Jákl mimo jiné potvrdil například těsně před natáčením Žižky, kdy se mu kvůli obsazení hvězd navýšil rozpočet o 150 milionů. „Tohle bylo naprosto příšerné. Dva týdny do natáčení a já peníze nakonec opravdu sehnal. A znovu asi jen kvůli tomu, že mě to všechno moc baví. Když tomu věřím, tak si neříkám, že to nejde, ale raději k tomu přistupuju s otázkou – jak to můžeme udělat, aby to dopadlo,“ popisuje svou strategii.

Kromě zahraničních hereckých hvězd si ve filmu zahráli také čeští herci – Karel Roden, Ondřej Vetchý nebo Marek Vašut. Problém při obsazování tuzemských herců do anglojazyčných projektů podle Jákla je, že mnohdy sice mohou hrát v češtině skvěle, ale v angličtině to už tak nefunguje.

„Herec se musí vžít do postavy a být jí, aby hrál dobře. Pokud angličtinu nemá skvělou, tak prostě přemýšlí nad textem a to už pak není dobře,“ říká režisér a producent.

Do českých kin příští rok vstoupí nejen mezinárodní verze Žižky, ale také ta dabovaná. „Dabing chci udělat, jako bychom snímek točili v češtině, strávíme na tom spoustu času. Nechceme to odbýt. Začnu na tom pracovat už v září,“ slibuje režisér.