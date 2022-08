V Číně pozměnili konec druhých Mimoňů. Záporák v něm jde do vězení

Čínští cenzoři upravili konec animovaného snímku Mimoni 2: Padouch přichází. Přibyl k němu psaný dovětek, že zloduch Wilda Kopanec šel na dvacet let do vězení. Zásahu do filmu si o víkendu všimli uživatelé tamních sociálních sítí.