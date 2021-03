Mám štěstí, že mohu pracovat. Martin Dejdar namluví starého Hovnayse

Český hlas Barta Simpsona si přisvojí jeden z hrdinů neobvyklého rodinného seriálu, jejž chystá tvůrce Krysáků Cyril Podolský. „Vypadalo to jako žert,“ líčí Dejdar.



Tvůrci projektu Hovnays přiznávají, že příběh o pouti tří rodin hovínek asi nebude vonět každému. Co na něm zlákalo vás?

Právě jeho neobvyklost. Při prvním kontaktu s režisérem jsem si opravdu myslel, že jde o vtip. Že je to jakýsi vzkaz, jak mě pan režisér vidí. Tak jsem mu napsal, že jestli má pocit, že já už můžu hrát, s prominutím, jenom hovno, je to pro mne smutné. Ale pokud je jeho projekt reálný a myslí to tak, jak píše, pak že do toho jdu.

Jaká je postavička, kterou tu mluvíte?

Starý moudrý Hovnays. Myslím, že je dokonce vůbec nejstarší z celého rodu.

Dá se ještě po letech dabingu Simpsonových vyladit hlas jinak, aby nezněl podobně jako Bart?

No… je to výzva. Ale určitě se o to budu snažit. Už jsme dělali hlasovou zkoušku a režisér si pochvaloval, jak prý mi starý Hovnays pěkně sedne.

Producenti série Hovnays shánějí peníze v internetové sbírce. Už jste nějakou zažil, ať jako ten, kdo se o podporu hlásí, nebo jako přispěvatel?

Ne, nezažil. Je to pro mne novinka. Ale vím, že ve světě takový způsob financování existuje a je hojně využívaný. U nás ještě nemá tak velkou tradici, takže si budeme držet palce, aby to dobře dopadlo.

Vracíte se právě na obrazovku v nové řadě Specialistů. Jak se natáčení za covidu lišilo?

Bylo to náročné období, a vlastně stále ještě je, pro všechny, kteří během covidu mohou pracovat. A nemyslím to tak, že ti, kteří pracovat nemohli a nemohou, jsou na tom lépe. Míním tím situaci, když v našem oboru máte to štěstí, že vůbec pracovat můžete. My jsme to měli tak, že stokrát za den roušku nasadit, stokrát roušku sundat. A k tomu nestálou nejistotu, jestli se bude točit, nebo ne. Štáb má kolem padesáti lidí, jakmile se vyskytne jeden nakažený, spustí se dominový efekt a vše se zastaví. Máme tedy velice přísná hygienická opatřeni, stálé testováni, prostě to, co se za poslední rok stalo standardem.

I mezi umělci veřejně vystupují jak „popírači“ pandemie, tak zastánci kampaně za očkování. Kam se řadíte vy a proč?

Já se snažím používat zdravý rozum. Čtu a poslouchám odborníky, protože jsem přesvědčen, že právě oni by měli vést nejen řešení celé pandemie, ale hlavně náš stát. Což se neděje. A právě proto, že nejsou odborníky, většina ministrů včetně jejich „ředitele“ v krizových situacích selhala. Respektuji a dodržuji vládní nařízení, nicméně o mnoha krocích naší vlády si myslím, že byla vedena osobními zájmy zúčastněných, kdežto blaho a zdraví občanů bylo a je na druhé koleji.

Dáte se očkovat? Pokud na mne vůbec někdy dojde řada, nechám se očkovat. Ale přiznávám, že záležet bude i na původu vakcíny.