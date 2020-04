O nás už nejde, teď mysleme na děti, vzkazuje herec Martin Dejdar

Pánaboha prý nejvíc rozesměješ svými plány. Jaké byly ty vaše, když vypukla karanténa?

Tak to se asi bude Pánbožko smát dlouho. V diáři jsem měl jen do minulého týdne šest představení v divadlech, sedm natáčecích dní Specialistů, jednu exhibici s Olympem a uvádění Fotbalisty roku, o následujících dnech ani nemluvě.

Díváte se na staré Specialisty, když ty nové nemůžete točit?

Ne, přiznám se, že nedívám. Možná právě proto, že je mi líto, že nemohu točit nové epizody.

Které detektivy od rady Vacátka po Hercula Poirota máte nejraději?

Já se teď dívám skoro na všechny, kromě jmenovaných mě nejvíc baví Tim Roth jako Dr. Leitmann, taky mám rád Patricka Janeho jako Mentalistu, Castla na zabití, s chutí sleduji i Colomba, Jessiku Fletcherovou, nového Sherlocka Holmese, Smrtonosnou zbraň...

Jste členem Studia Ypsilon, což je vlastně divadelní rodina. Jak se bez sebe nyní obejdete?

Komunikujeme spolu poměrně hodně. Jsem ve spojení s děvčaty z kanceláře, s Jirkou Lábusem, Petrem Vackem a píšeme si i s ostatními.

Dá se zkoušet dálkově třeba přes Skype? A co všechno může herec podnikat přes internet?

Zkoušet asi ne. Nedovedu si to představit. Ale internet pochopitelně dává nejrůznější možnosti a otevírá bránu fantazie. Záleží na každém, jestli má nápady a chuť.

Já jsem třeba začal každý večer na svém Instagramu číst živě z knihy Divadlo nás baví. Říkal jsem si, že když lidé nemohou do divadla, tak jim alespoň večer co večer přiblížím jednu hru. Takže mí diváci už slyšeli Lakomce, Revizora, Cyrana, Naše furianty. A taky jsem rozjel YouTube kanál, což je úsměvné, před pár dny mi bylo 55 let a stal se ze mne youtuber! Mrkněte se na DayDee Tube.

Stihl jste vůbec letos své oblíbené zimní sporty?

Naštěstí ano, o Vánocích jsme strávili s lyžemi týden na horách a hokej jsme hráli až do uzavření stadionu.

Objevil jste na současné době něco pozitivního?

Jedině snad, že jsem se pořádně vyspal, asi nejlépe za posledních několik let. A že jsme pohromadě jako rodina. Ale to je asi tak všechno.

Až se lidstvo z epidemie vzpamatuje, bude se chovat jako před ní, nebo se něco změní?

Myslím, že se změní úplně vše. Když si vzpomenu na 11. září, také tento den se historicky zapsal do dění v celém světě. A to nebylo proti dnešní situaci nic!

Existuje něco, co byste rád lidem vzkázal?

Ať nepropadají panice a špatné náladě. Vím, že je těžké být nad věcí, ale může být i hůř. Také apeluji na všechny, aby pozorně sledovali zpravodajství, a to nejen kvůli ochraně sebe a svého okolí, ale také aby si všímali, co kdo veřejně říká, co zakazuje, jak zákazy mění či porušuje a jak je s námi manipulováno.

Nebuďme ovce, Češi vždy uměli číst mezi řádky a hledat skryté významy, tak ať je ta schopnost neopustí. A hlavně - čas vede k zapomenutí. Teď jde o budoucnost našich dětí, buďme vůči nim zodpovědní. O nás už nejde.

VIDEO: Ukázka z pořadu Za scénou: Martin Dejdar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu