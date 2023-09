Věděla jsem, že dokud hraju, žiju. Marta Vančurová o nemoci i zprávách z minulosti

Zkusíte si tipnout, který váš film mám nejraději?

Většinou se mě novináři hned ptají na film Jáchyme, hoď ho stroje! A mě to štve.

To vás potěším, protože mým favoritem je film Den pro mou lásku. Maminku, jíž zemřela holčička, jste zahrála tak přesvědčivě, že jsem u toho jako dítě plakala. Jak jste prožívala tu roli vy?

Představa, že vám zemře dítě, je strašná. Některé věci jsem na place prožila úplně poprvé, třeba porod. Ten jsem ještě neměla za sebou, syn se mi narodil až později. Režisér Juraj Herz mě vzal do porodnice, abych se podívala, jak to vypadá, když mají maminky bolesti. Ale pro mě byly mnohem těžší dvě scény, v nichž jsem musela být nahá. A stejně jsem to schytala, když mi do divadla přišel dopis. Stálo v něm: „Vážená soudružko, naše brigáda socialistické práce se shodla na tom, že jste kurva.“