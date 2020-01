RECENZE: Dvě Marie Terezie. Obě jsou bez konce, ale jinak zcela odlišné

Lze čekat, že peoplemetry budou opět stát na straně srdceryvné hrané verze, jejíž první dvě části překročily hranici dvou milionů diváků. Nicméně dokument je poutavější obsahem i formou.

Panovnice

Soudě podle jeho závěru, bratři Michal a Šimon Cabanové zjevně svůj dokument Panovnice projektovali jako vícedílný; ostatně zmiňují tu, že padesát minut je na čtyřicet let vlády Marie Terezie vážně málo.

Ale také varují, že nepůjde o běžný učesaný medailonek, a s potěšením za pomoci znalců boří mýty jeden za druhým. Vzorná matka? Kdeže, ani by na to neměla čas. Občanský princip? Nesmysl, stále to byla absolutní moc. Památník ve Vídni? Zbytečná cesta, stačí bohatě Google.

Je zábavné, jak se přizvaní odborníci vymezují a kritizují navzájem už předem; jeden z nich, který si nepřeje být jmenován, hovoří dokonce o „vrozené žvanivosti historiků“.

Paradoxně celá první část dokumentu vypovídá spíše o nich než o slavné panovnici, respektive o neochotě dějepisců nacházet moderní paralely. Pravda, některé otázky sledují účelovou provokaci za každou cenu, nicméně když mají srovnat habsburskou monarchii s Evropskou unií či Marii Terezii s Angelou Merkelovou, poradci se ošívají a odmítají.

Výsledný tvar je kvůli „přepínání“ mezi nimi hodně rozbitý, ale vítaně polemický. Navíc si tvůrci zakládají na hravém obrazovém doprovodu, včetně ementálu coby znaku rozdrobeného státu.

Panovnice Česko, 2019, 53 min Režie: Michal Caban, Šimon Caban Scénář: Šimon Caban Hodnocení­: 60 %

Ano, Cabanové hledají souvislosti příliš zeširoka, ale některých se opravdu doberou, počínaje tehdejší obdobou současných vyloučených lokalit a konče osvícenstvím, odkud přišel průlom předešlé hierarchie v podobě abecedního řazení. Robotní řád, který zahrnul i povinné přestávky či dobu strávenou na cestě, základy občanského zákoníku, jenž platí v Rakousku dodnes, či královnin syn Josef II. za pluhem coby zárodek populistické propagandy; jsou to sice jen úryvky proměn, k nimž se dokument dopracuje, ale pořád jich sdělí více než pokračování hraného příběhu.

Marie Terezie II (3. a 4. díl)

Koprodukční minisérie Marie Terezie se i v nových dílech drží více ložnice než pracovny. Po úvodní řadě nastala jediná změna v obsazení titulní role, kterou po Marii Luise-Stockingerové převzala Stefanie Reinspergerová. Trvá však fakt, že hlavní aktérka Zuzana Stivínová či Vojtěch Kotek přehrávají, byť za to může do jisté míry dabing.

Ovšem dobová politika nadále zůstává ve stínu romantické linky kolem královského páru. Marie Terezie tropí žárlivé scény, jako pomstu záletnému manželovi zřizuje mravnostní komisi, díky níž církevní fanatismus zle trestá ubohé prostitutky, a svou tvrdost vysvětluje proklamacemi typu „chci svému lidu ukázat cestu k pravdě a morálce“.

Marie Terezie II Česko / Slovensko / Rakousko / Německo, 2019, 200 min Režie: Robert Dornhelm Scénář: Mirka Zlatníková Hrají: Steffi Reinsperger, Vojtěch Kotek, Zuzana Stivínová, Táňa Pauhofová, Zuzana Mauréry, Jiří Vyorálek, Bálint Adorjáni, Alexander Bárta, Jiří Dvořák, Lenka Vlasáková, Cornelius Obonya, Milan Ondrík, Rebeka Poláková, Martin Myšička, Bořek Joura, Johannes Krisch, Peter Kočiš, Roman Poláčik, Jenovéfa Boková, Philipp Hochmair, Ondrej Kovaľ, Peter Oszlík, Roman Luknár, Vica Kerekes, David Švehlík, Karel Dobrý, Martin Pechlát, Oldřich Bělka Hodnocení­: 50 %

Zkrátka hraný příběh si opět vybírá divácky vděčnější, lacinější motivy. Válka se vejde do jednoho velkoryse nasnímaného masakru, jehož účelem je přivést na scénu spornou postavu generála von Trencka. Pak sice Marie Terezie vykoná ještě inspekční cestu za svou armádou, již provázejí zajímavé věcné detaily od stravy po hygienu, jenže vzápětí vyjde najevo, že celá vojenská epizoda má jediný účel: dopřát osamělé panovnici hříšný románek se švarným důstojníkem a neblahými následky, jež nahrávají zlotřilému Vatikánu.

Takže snad až připravovaná třetí série konečně vysvobodí legendární panovnici z kostýmního modelu buclatější Angeliky.