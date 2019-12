Skoro bohyně? Televizní Marie Terezie bude nyní osamělá žena mezi muži

„Předchozí dva díly jsem samozřejmě sledovala, abych se s projektem seznámila. Pokračování teď podle mě vypráví především o velmi osamělé ženě, která se snaží dělat politiku mezi samými muži. V tom vidím modernost příběhu,“ shrnuje Reinspergerová, která má za sebou úspěchy rovněž na jevišti, ať ve Volkstheateru, nebo poté v Berliner Ensembl.



„Snažím se panovnici vykreslit jako lidskou bytost, ale nedokážu si představit, jaké bylo vyrůstat s pocitem takové moci. V Rakousku známe Marii Terezii téměř jako bohyni, minisérie by ji mohla trochu polidštit,“ věří herečka, jejíž pojetí zdejší diváci poznají 1. a 5. ledna.

Předešlý dvoudílný film, který ČT před premiérou nových epizod připomene v reprízách, skončil korunovací Marie Terezie uherskou královnou. Navazující děj se odehrává v letech 1741 až 1745 za válek o rakouské dědictví, které panovnice vedla o nástupnický trůn habsburské monarchie proti Prusku, Francii, Bavorsku a Turecku. A podle hereckých zážitků z natáčení se nikterak nezastírá krutost dobových bojů včetně obrazů vypalování, vraždění a znásilňování.

Zatímco Reinspergerová v titulní úloze vystřídala Marii-Luise Stockingerovou, coby královnin manžel František Lotrinský se vrátil před kameru Vojtěch Kotek. „S oblibou říkám, že moje postava se konečně stává opravdovým hráčem v šachové partii následujících dvou dílů. Naplno se v nich projeví Františkův talent pro podnikání. Jelikož byl jedním z nejbohatších lidí své doby a shodou okolností i manželem Marie Terezie, podílí se významným způsobem na financování války. A samozřejmě některé věci, které pro to dělá, úplně nesedí konzervativní povaze jeho ženy, což otevírá možnosti konfliktu i nové zápletky,“ naznačil Kotek, že podnikavost jeho hrdiny se netýká jen obchodu, ale také jiných žen.

Pozor na tchyni

V předešlých epizodách získala Marie Terezie svou lásku, říši a první zkušenosti politické, manželské i rodičovské. V druhé řadě minisérie se naučí, jak zacházet s nabytou mocí, a jak tvůrci zdůrazňují, zároveň bolestivě pocítí dopady svého postavení na soukromý život.

Podaří se jí sice zažehnat katastrofu hrozící od pruského krále Fridricha II., ale vyskytne se nová hrozba v podobě Francouzů a Bavorů, kteří obsadí Linec a dostanou se až do Prahy. Do Vídně se vrací Františkova matka, která se ke snaše chová navenek mile, ale ve skutečnosti hodlá vůdčí postavení zajistit svému synovi, i kdyby to mělo znamenat porážku. V zoufalství se vládkyně spolehne na kontroverzního barona Trencka – a když svou chybu nahlédne, stane se ještě osamělejší.