Účastníky Letní filmové školy čeká vedle premiér i testovací stan

Začne v pátek premiérou Muže se zaječíma ušima s Miroslavem Krobotem v titulní roli a vyvrcholí uvedením filmu Petera Bebjaka Zpráva, který letos reprezentoval Slovensko v boji o Oscary.

Příběh natočený podle skutečných událostí líčí útěk dvou vězňů z koncentračního tábora v Osvětimi, kteří chtějí světu podat pravdivé svědectví o zvěrstvech páchaných nacisty.

Poprvé se právě zdejšímu publiku představí rovněž krátký snímek Poslední den patriarchátu, který natočil Olmo Omerzu jako hořkou anekdotu o bizarním rodinném setkání.

V rámci projektu Made in Poland jsou na programu polské novinky určené pro podzimní klubovou distribuci, třeba reálný příběh 25 let neviny, ženský avantgardní film Marjánky či sociální drama Co nejdále odtud.

Navíc budou diváci už tradičně hlasovat o titulu, jejž Asociace českých filmových klubů poté uvede do kin. Na výběr mají norské válečné drama Hranice odvahy, snímek o skrývaném tajemství Epilog lásky a dánskou vesnickou tragikomedii Persona non grata.



Návštěvníci Letní filmové školy musejí respektovat veškerá bezpečnostní opatření související s pandemií, tedy i povinnost předložit negativní test na covid-19, doklad o prodělání nemoci či potvrzení o ukončeném očkování. Testovací stan jim bude k dispozici přímo v dějišti akce.