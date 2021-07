Krátký film Olma Omerzu Poslední den patriarchátu měl premiéru v USA

Krátký šestnáctiminutový film Olma Omerzu Poslední den patriarchátu (The Last Day of Patriarchy) měl minulý týden světovou premiéru v soutěži amerického festivalu Indy Shorts. Festival krátkých filmů v Indianapolis je jedním ze 34 světových festivalů, jež umožňuje krátkým snímkům probojovat se do soutěže o Oscara. Českou premiéru bude mít Poslední den patriarchátu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Do hlavních rolí obsadil režisér Olmo Omerzu Elišku Křenkovou, Františka Němce, Vojtěcha Vondráčka, Jana Vondráčka, Lenku Vlasákovou a Taťjanu Medveckou.

