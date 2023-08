RECENZE: Krev a zlato vraždí esesáky v kostele ze Zapomenutého světla

Novorománský kostel svatého Václava v krušnohorském městečku Výsluní patří mezi filmařsky vděčná místa. V jeho porevoluční, ještě zchátralé podobě jej využil Vladimír Michálek pro svůj oceňovaný film Zapomenuté světlo s Veronikou Žilkovou a Bolkem Polívkou. Zahrál si i v Zelenkově Roku ďábla či klipu kapely Rammstein. Ještě dříve se objevil v jednom z dílů 30 případů majora Zemana.

Kostel a vlastně celé pohraniční město se stalo i místem natáčení letošního válečného akčního snímku, který pro Netflix vytvořil německý režisér Peter Thorwarth. Film s výraznou českou stopou je od konce května k vidění právě na této platformě.

Snímek, na kterém se podílela třeba naše přední kostymérka Simona Rybáková či zvukař Viktor Prášil, nabízí čistě žánrovou akci. Thorwarth se spolu se scenáristou Stefanem Barthem pokusili natočit jakousi německou odpověď na Tarantinovy slavné Hanebné pancharty, tedy film, který k průvodním znakům béčkových akčních filmů přidává nacistickou tématiku i westernovou atmosféru a na diváka otevřeně pomrkává s neskrývanou velkou porcí nadsázky.

Diváci tak v posledních měsících druhé světové války, kdy spojenci už jasně svírají Hitlerovu říši v kleštích, sledují vyčerpanou jednotku SS, která přijíždí do městečka Sonnenberg za jedním tajným účelem. Její velitel se totiž dozvěděl o hromadě židovského zlata, která by zde měla být ukryta. Před příjezdem do městečka se jednotka ještě vypořádá se zběhem v podání Roberta Maasera.

Dezertéra však z houpající se oprátky osvobodí neohrožená dívka (Marie Hacke). A když se jednotka hladových vojáků následně vydá vyrabovat její statek, rozhodne se zachráněný hrdina vzít spravedlnost do vlastních rukou. S pomocí vidlí tak rozpoutá jatka, která rozhodně nekončí za zdmi později vypáleného statku.

Hrdinný voják se totiž v rámci odplaty zaplete do hledání zmíněného zlata, po kterém vedle nacistického oficíra prahne i starosta městečka a jeho bezskrupulózní milenka.

Už podle děje je jasné, že snímek cílí na diváka zcela seznámeného s pravidly a kvalitou daného žánru. Thorwarthův snímek za pomoci výpravné kamery a svižného střihu nabízí jednoduchou podívanou, která si neklade vyšší nároky než pobavit všechny ty, kdo jsou ochotni přistoupit na zmíněnou nadsázku válečného krváku.

Krev a zlato 60 % Německo, 2023, 100 min Režie: Peter Thorwarth Scénář: Stefan Barth Hudba: Jessica de Rooij, Hendrik Nölle Hrají: Robert Maaser, Marie Hacke, Alexander Scheer, Jördis Triebel, Stephan Grossmann, Florian Schmidtke a další

Ve srovnání s Tarantinovými Hanebnými pancharty však Krev a zlato zůstává pouhou žánrovou omalovánkou. Jednoduchý scénář a nenáročné dialogy sice nebrání plynulosti kýžené akce, zároveň ale mohou diváka uvyklého žánru velice brzy unudit. Žádné překvapení se nekoná, vše stojí a padá pouze se schopností filmových tvůrců vymyslet a natočit co nejrafinovanější smrt každého z esesáků.

Je už na divákovi, zda si s takovým vyplněním žánrové škatulky vystačí, či zda chtěl po tvůrcích i něco víc. Něco, co třeba Tarantino zvládne už jen svými brilantními dialogy a originálním scénářem.