Tarantino chystal poslední roli pro Willise. Ve filmu o kritikovi z porna

Umělecké dráhy Bruce Willise a Quentina Tarantina se poprvé proťaly v nejslavnějším snímku režisérovy kariéry. Bruce Willis se v roce 1994 objevil v zásadní roli slavného filmu Pulp Fiction, který Tarantinovi v podstatě zajistil kultovní status.

Nyní šedesátiletý režisér právě pracuje na svém desátém, údajně posledním celovečerním filmu. A v něm chtěl odcházející herecké legendě vzdát hold malou rolí. Ovšem dříve než se stačil s Willisovou rodinou spojit, hercovi blízcí vydali prohlášení, kde upozornili na jeho zdravotní problémy vedoucí k úplnému konci kariéry. Osmašedesátiletý Willis totiž trpí frontotemporální demencí.

Jak upozorňuje britský web NME, Tarantino nyní zvažuje, že by Willise do snímku dostal alespoň tak, že by využil některý z dřívějších záběrů a nějak je do vznikajícího filmu zakomponoval.

Desátý Tarantinův snímek patrně ponese titul The Movie Critic a bude zasazen do regionu Jižní Kalifornie roku 1977. K jeho natočení jej inspirovala skutečná postava americké filmové kritiky píšící pro dobový pornočasopis. Dospívající Tarantino totiž její články s oblibou vyhledával, když pracoval jako doplňovač prodejních automatů.

„Nic z toho se nedalo číst. Až na jeden pornoškvár, který obsahoval velice zajímavou stránku věnovanou filmu,“ uvedl režisér. „Psal o mainstreamových filmech a myslím, že to dělal velice dobře. Byl pekelně cynický. A také velice neslušný a sprostý. Klel. Nadával. Používal rasistické urážky. Ale zároveň byl velice vtipný. Myslel jsem si, že je mu kolem pětapadesáti, ale prý mu tehdy bylo jen něco přes třicet,“ rozpovídal se režisér o předobrazu svého hrdiny a dodal, že jeho oblíbený kritik zemřel velice brzy patrně v souvislosti s alkoholismem.

K chystanému snímku Tarantino ještě uvedl, že ústřední roli nechce svěřit britskému herci v souvislosti s tím, že až příliš mnoho Britů hraje americké postavy a musí tak předstírat jejich přízvuk. Hledá tedy třicetiletého Američana, se kterým prý dosud nespolupracoval.

Kariéra Bruce Willise, který v 90. letech patřil k nejobsazovanějším hercům akčního žánru, nabírala poslední roky hodně sestupnou tendenci. Tvář snímků jako Smrtonosná past, Poslední skaut, Šestý smysl či 12 opic brala malé role v béčkových filmech tak intenzivně, že si na anticenách Zlatá malina dokonce vysloužila vlastní kategorii. Jen za rok 2021 se totiž Willis objevil v osmi převážně nízkorozpočtových filmech, které na specializovaném serveru Rotten Tomatoes od filmových kritiků nedostaly hodnocení vyšší než 20 procent.

S loňským oznámením o hercově afázii, které předcházelo tomu letošnímu týkajícímu se frontotemporální demence, však jeho kariéra skončila a s tím patrně i vtípky na adresu jedné z největších hollywoodských hvězd posledních třiceti let.