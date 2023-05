Omezit možnost dělat si z něčeho legraci? To už jsme tu měli, říká Karel Janák

Působíte jako kliďas. Dokáže vás něco rozhodit?

Jsem asi klidnější, než je průměr, to je pravda. (smích) Ale taky mě dokáže něco tu a tam vytočit. Třeba když na place někdo něco opomene nebo neudělá, a potom kvůli tomu celé natáčení vázne. Filmové natáčení musí šlapat jako dobře namazaný stroj. Všichni jet naplno. Musí se dodržovat naplánované časy, aby se všechno stihlo. A zároveň potřebuji, aby bylo dost času pro herce. Aby si mohli scény vyzkoušet, aby se dostali do nálady a atmosféry filmu. A objeví-li se v tom soukolí někdo, kdo se na to vykašle a pak něco udělá špatně, třeba i záměrně, protože si myslel, že to bude lepší, a potom kvůli tomu celý štáb čeká a ztrácí drahocenné minuty, trochu mě to rozhodit dokáže.

Pohádky pro Štědrý večer jsou adrenalin. Nepovede-li se štědrovečerní pohádka, může vám to zničit i kariéru.