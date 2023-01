Nabízeli nám za krále a královnu herce Afroněmce, prozradil Karel Janák

„Poprosili jsme německé partnery o nějaké tipy, jaké herce by rádi obsadili na krále nebo královnu, a přišlo nám asi deset návrhů. A všichni to byli Afroněmci. Prostě Němci tmavé pleti. A k tomu nám ještě napsali, že doufají, že sdílíme jejich smysl pro diverzitu,“ řekl v primácké Show Jana Krause režisér.

Karel Janák se kolegům z Německa snažil vysvětlit, že by to do české pohádky úplně nesedělo. „Nakonec nám tedy se skřípáním zubů nabídli i jiné herce,“ dodal.

Jana Krause také zajímalo, jaká kritéria musí podle pana režiséra obecně splňovat představitel pro roli prince. „Přehnaně krásní nejsou moc zajímaví. Musí být zajímavý a sympatický, jako my dva třeba,“ prohlásil Janák a ukázal na moderátora a na sebe.

„A princezna už by dneska neměla být taková ta puťka, která jen sedí a čeká, až ji zachrání princ, ale musí to být taková ta holka, která se sama aktivně zapojí do hry. A kolikrát už by dneska měla zachraňovat toho prince,“ míní režisér.

S tvorbou pro děti a mládež má zkušenosti již od svých studií na FAMU, kde dostal první nabídku na televizní film. „Bylo to pro mě moc zajímavé, že jsem si už mohl zatočit něco, co se bude vysílat. Akorát tam byli tři hlavní hrdinové děti, tak osmileté, a největší režie byla v tom, že jsem pořád říkal, nehraj si s tou trávou, koukej se tady, nejez tu trávu, a pořád dokola,“ vzpomínal na svůj režijní debut, který ale nakonec dobře dopadl, a film dokonce získal ocenění.

Snowboarďáci. Komedie z roku 2004 proslavila Vojtěcha Kotka i Jiřího Mádla.

„A pak mi nabídli další dětský film. Já jsem byl úplně zděšený… a pak mě napadlo, že mládež jsou takové přerostlé děti, a tak vznikli Snowboarďáci, jako únik, abych nemusel točit s dětmi,“ řekl s tím, že ačkoli bylo natáčení v zimě velmi náročné, rád na něj vzpomíná. A dodnes mu po něm zbyla nálepka „režisér Snowboarďáků“.

Kromě filmování se ujal také divadelní režie v Divadle Radka Brzobohatého, které vede jeho manželka Romana Goščíková. „Moje žena je tam principálka, takže mě doma cepuje, abych taky trochu přispěl,“ dodal autor nové inscenace Vy nejste žena, pane!