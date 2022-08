VIDEO: Johnny Depp v emotivním příběhu o boji s lidskou bezohledností

William Eugene Smith se proslavil jako jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé světové války. Na začátku sedmdesátých let ale žije samotářsky, odloučený od společnosti a rezignující na svou kariéru.

Změna nastane, když jej redaktor slavného časopisu Life Robert Hayes v podání Billa Nighye tajně vyšle do japonského rybářského města Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel a především dětí je zde totiž po desetiletí ohrožováno jedovatou rtutí, kterou do moře bezohledně vypouští chemická továrna Chisso Corporation.

Smith se ponořuje do místní komunity, dokumentuje svými fotoaparáty jejich úsilí žít a přežít, jejich vášnivé tažení za uznání viny a odškodnění ze strany Chisso Corporation. Smith vyzbrojen pouze svým fotoaparátem a silou obrazu dává svým snímkům z toxické vesnice srdcervoucí lidský rozměr a jeho počáteční úkol se mění v životní poslání.

Film Minamata, který má v českých kinech premiéru 1. září 2022, vychází ze skutečného příběhu, je vykupitelským a emotivním příběhem o vítězství nad nepřízní osudu a o tom, že každý z nás má v sobě sílu něco změnit.

K tématu filmu se Johnny Depp vyjádřil takto: „Především to je příběh o lidskosti v tom smyslu, že se zeptáte: ‚Jak moc s nimi dokážu soucítit?‘ A tím vyvstává další otázka: ‚Soucítíte s nimi dost na to, abyste se aktivně zapojili? Dokážete do toho jít?‘ Protože toto se mělo zastavit a mohlo to být zastaveno. Prostě to měli zarazit už v zárodku. Ale nestalo se.“