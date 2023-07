Zachraňuje rodinu sexem přes internet. Víc odhalí film Jedna noc

Kdysi úspěšný muzikant spadne do dluhů a manželka rodinu zachraňuje vlastním tělem, sexuálním live chatem na internetu. To je základ snímku Jedna noc, který do kin přijde na jaře 2024. „Mám rád příběhy sevřené do úzkého prostoru a časového úseku,“ přiznává režisér David Laňka, jehož předchozí film Spolu se odehrál během dvou dnů.