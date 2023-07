Satanističtí pedofilové? Film o sexuálním otroctví dětí boří americká kina

Snímek Sound of Freedom natočil Alejandro Monteverde podle životního příběhu a díla Tima Ballarda. Ten před deseti lety založil neziskovou organizaci Operation Underground Railroad, která bojuje proti sexuálnímu otroctví a obchodování s dětmi.

Ballard předtím na stejném poli údajně působil jako agent amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, pro nespokojenost s oficiálními postupy ale začal v této problematice pracovat na vlastní pěst. Sám zakladatel organizace, která se snaží pachatele a pašeráky dětí odhalovat pomocí léček a falešných identit, je i hlavním hrdinou snímku. Filmového Tima Ballarda zde ztvárňuje herec Jim Caviezel, známý z titulní role kontroverzního snímku Umučení Krista, jenž v roce 2004 natočil Mel Gibson.

Film vydělal hned

Snímek si po dlouhých odkladech (natočen byl v roce 2018, společnost 20th Century Fox jej ovšem odložila) odbyl v amerických kinech premiéru 4. července a brzy naplnil škatulku „sleeper hit“, tedy dílo, které se i přes malou či špatnou propagaci stalo obrovským hitem. Výroba Sound of Freedom totiž vyšla na 14 a půl milionu dolaru, snímek jen za tři týdny vydělal bezmála devítinásobek (124 milionů).

Výpravná akční podívaná postupně přivede diváky do Hondurasu, Thajska i Kolumbie, kde filmový Ballard odhaluje mezinárodní pašeráckou síť, která obchoduje děti jako sexuální otroky. Film pak v samém závěru naznačuje, že v dnešní době slouží jako otroci mnohem více lidí než v časech, kdy bylo otroctví legální.

Nečekaný úspěch Sound of Freedom, jehož osvětovou funkci chválí celebrity (pozitivně se o něm vyjádřila třeba modelka Karolína Kurková), ale vyvolal i kontroverzi. Některá média upozorňují na údajnou nenápadnou provázanost snímku s kontroverzním americkým hnutím QAnon. O volném uskupení nebo spíš souboru konspiračních teorií, které zaplavují internet od roku 2017, se totiž pochvalně vyjadřuje jak herec Jim Caviezel, tak skutečný Tim Ballard.

Snímek navíc v USA rezonuje mezi pravicovými, konzervativními a silně věřícími voliči. Samotné hnutí QAnon pak přímo podporuje Donalda Trumpa, jehož považuje za jediného, kdo je schopen rozbít tušené mezinárodní spiknutí elit. A jedna z mnoha teorií QAnon operuje s tajným spolkem satanistických pedofilů, který údajně řídí mezinárodní obchod s dětmi. Světové špičky prý vedle jejich zneužívání údajně pracují i s jejich krví, ze které se snaží získat látky pro elixír věčného mládí.

Britský portál The Guardian se vedle poukázání na skutečnost, že se Jim Caviezel podobným teoriím nebrání (tvrdí, že se z dětské krve skutečně těží látka adrenochrome), zaměřuje i na to, kdo vlastně na film chodí. „Filmový distributor Angel Studios nastavil kontroverzní systém plateb. Na konec snímku totiž umístil výzvu a odkaz, kde mohou diváci zakoupit extra vstupenku ‚pro někoho, kdo by film jinak neviděl‘,“ píše list. Spolu s běžícími závěrečnými titulky se totiž divákům ukáže odkaz a QR kód, přes který mohou nakoupit další vstupenku.

„A opravdu to funguje. V den filmové premiéry šlo téměř dvacet procent tržeb z těchto extra vstupenek. A narůstá podezření, že velká část těchto vstupenek není reálně použita. Čísla tržeb tak mohou význam Sound of Silence výrazně nadhodnocovat,“ zamýšlí se britský deník.

Slávu snímku šíří i sám Donald Trump. „Sound of Freedom je národní senzace a kolosální tržní úspěch. Má opravdu vysoká čísla, každý by jej měl vidět,“ napsal v e-mailu svým příznivcům. „Je to velice důležitý film a velice důležitý dokument, vše v jednom. Opravdu téma, o kterém by se mělo mluvit,“ dodal.

QAnon Nejvýraznější postava násilného vpádu do Kapitolu Jake Angeli alias Šaman QAnon (6. ledna 2021) Označení pro řadu krajně pravicových konspiračních teorií. Tvrdí, že existuje tajný spolek satanistických pedofilů řídící mezinárodní obchod s dětmi. Členy jsou údajně liberální hollywoodské hvězdy či demokratičtí politici v čele s Hillary Clintonovou a Barackem Obamou. Ti jsou prý spolu s Georgem Sorosem také hlavními představiteli tajného spiknutí, tzv. Deep State, které ovládá USA a proti kterému bojuje Donald Trump. Nic z toho se ovšem nezakládá na jediném důkazu. Ačkoliv byl Trump na svou roli v konspirační teorii dotazován, nevyvrátil ji. Zdroj: Wikipedia.org

Sám Cavizel se následně nechal na Fox News slyšet, že Trump je novým Mojžíšem a měl by být znovuzvolen. Tvůrci nicméně (i přes Caviezelova prohlášení či jeho dřívějších účastech na QAnon konferencích, kde o snímku už před premiérou mluvil) důsledně odmítají jakékoli spojení s QAnon. „Má nulovou souvislost se skutečným příběhem. Je ostatně velmi obtížné takové spojení vytvořit, když je snímek založen na skutečném příběhu,“ uvedl sám Ballard.

Dojemné poselství

Kritika Guardianu ale i dalších předních médií ovšem utvrzuje konspirátory v představě, že se světové spiknutí snaží objevný snímek takto cíleně zdiskreditovat.

Odborníci na problematiku sexuálního otroctví dětí dále upozorňují, že snímek problematiku velice zjednodušuje, když vykresluje pašeráky jako neznámé cizince, kteří děti kradou. „Mladí lidé se zaplétají do tohoto obchodu kvůli neuvěřitelné rodinné chudobě, kvůli politickým nepokojům, případně proto, že je dítě rodinou odmítáno kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě,“ upozorňuje Jean Bruggermanová, šéfka organizace Freedom Network USA.

The Guardian ovšem jedním dechem dodává, že samotní diváci film převážně chválí a že je jeho poselství dojalo. Kdy a zda se Sound of Freedom objeví v české distribuci, zatím jasné není.