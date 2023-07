TELEVIZIONÁŘ: Pan Dynamit aneb jak Mick Jagger zaplatil film o svém vzoru

Na první pohled jde sice o běžný muzikantský životopis, kterému v čase problémů s penězi a se získáním práv pomohl na svět jeho producent Mick Jagger, od mládí velký Brownův ctitel.

Ale daleko silnější účinek přináší snímek po hudební stránce, dokonce se dá mluvit o jednom velkém strhujícím koncertu, kde má i znalec občas co dělat, aby odlišil originál od skvělého výkonu Brownova představitele Chadwicka Bosemana.

Jistěže dojde na obligátní kapitoly ze života kontroverzního umělce, od nuzného dětství přes raketový vzestup po hvězdné skandály, které se týkaly drog, domácího násilí a hrubého jednání se spolupracovníky. Nicméně hudba – název Get On Up patří jedné ze slavných Brownových skladeb – dává zapomenout na stinné stránky jeho povahy, které jej vedly do střetů se zákonem.

Živelný a nakažlivý projev, který násobí i výjimečná pohybová choreografie, posouvá Příběh Jamese Browna, jejž natočil Tate Taylor, do vyšších pater v historii životopisných portrétů. Mimochodem za svůj vzor považoval Browna rovněž Michael Jackson, který mnohé z jeho stylu přenesl do svého popového výrazu.

Bouřlivák s gospelovým cítěním si zahrál v několika filmech včetně Rockyho IV nebo v seriálu Miami Vice, má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a pamětníci si vybaví jeho pražský koncert v roce 2004. Dva roky po něm Brown zemřel, před třemi lety pak podlehl rakovině Boseman, kterého mimo jiné proslavila titulní role v komiksové legendě Black Panther.