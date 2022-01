Nehledě na to, že tyto takzvané „reuniony“, tedy setkání po letech, jsou jasnou snahou HBO udělat co nejlepší reklamu klenotům své streamingové pokladnice.

Devadesát osm minut speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic je především pro fanoušky, jako otevřít s blízkými staré rodinné fotoalbum, zabalit se do hřejivé deky a vzpomínat. I když jsou tu takoví, kteří by upřednostnili, aby tato pomyslná deka více kousala.