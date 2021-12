VIDEO: Harry, Ron a Hermiona zase spolu. HBO uvede vzpomínkový speciál

Hlavní herecké tváře slavné kouzelnické ságy z pera J. K. Rowlingové se navrátí do Bradavic. Konkrétně do komnaty Nebelvíru, aby společně před kamerami oslavili dvacet let od uvedení prvního filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Speciální pořad uvede na Nový rok HBO.