Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet, vzkazuje Neviditelný

Román vyšel poprvé v roce 1897 a s vynálezem kinematografie zahájil svou nekonečnou dráhu po světových kinosálech. Existuje nespočet filmových verzí, japonská, turecká i sovětská, několik televizních adaptací a řada odvozenin, mezi zatím posledními Muž bez stínu z roku 2000, ověnčený oscarovou nominací za vizuální efekty a následovaný druhým dílem.

Herbert George Wells, jeden ze zakladatelů žánru sci-fi proslulý svými literárními utopiemi, líčí v Neviditelném příběh mladého přírodovědce, který objeví tajemství neviditelnosti a vyzkouší je sám na sobě. Bloudí Londýnem i venkovem, šíří děs, mění se ve štvance a propadne zuřivosti, jež se mu stane osudnou.

Dosavadní filmové peripetie látky zahrnují i rarity jako hororovou sérii z roku 1933 Neviditelný muž, která měla několik pokračování včetně Neviditelné ženy a Neviditelného agenta, ovšem režisér a scenárista premiérového snímku Leigh Whannell prohlašuje, že se jimi vůbec nezabýval.



„Neprocházel jsem deset různých variant klasického příběhu, myslím si totiž, že jeho základ je plně zformovaný, pokud jde o putování oběti, kterou pronásleduje neviditelný muž,“ tvrdí tvůrce původem z Austrálie, jenž se podepsal pod úspěšné hororové série Saw či Insidious.

Jeho Neviditelného charakterizuje zlověstný vzkaz ženě od jejího bývalého milence: „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Hlavní hrdinka, kterou ztvárnila Elisabeth Mossová, si totiž pozdě uvědomí, že chodila s psychopatem.

Uzavřená v luxusním sídle majetnického vynálezce pochopí, že musí utéct, což se jí podaří; když se pak od právníka doví, že jí zhrzený expartner odkázal svůj majetek, načež spáchal sebevraždu, po letech si konečně vydechne.

Jenže vysněný klid se nedostaví, žena má nadále pocit ohrožení, kolem ní se dějí nevysvětlitelné věci, a pokud zavrhne možnost, že zešílela, musí se protivníkovi postavit čelem. Což jde ovšem těžko, protože ho nevidí – a dost možná existuje jenom v jejích představách.

„Naučil jsem se, že nemusím trávit celé týdny hledáním rozličných vylepšení, pokud mám nosnou podstatu. Navíc podstatu zcela aktuální, vidíme kolem sebe spoustu případů, kdy jsou ženy vystaveny šikaně či násilí a kdy se marně snaží přesvědčit své okolí, že jim jde o život, protože jim nikdo nevěří,“ vysvětluje Whannell.

Současně diváky připravuje na nezvyklý typ žánrového zážitku. „Nečekejte běžný horor s děsivým monstrem, s lekačkami a občasnými dávkami humoru pro odlehčení. Tohle je hodně temný příběh, který nenechá ani na chvíli vydechnout,“ slibuje.



Plakát filmu Neviditelný

Snímek Neviditelný natočený za pouhých sedm milionů dolarů spadá do dramaturgické řady, v níž studio Universal křísí legendární monstra. Vzniklo v produkci společnosti Blumhouse, odkud pocházejí originální moderní horory Uteč nebo My. Režisér Whannell zase před dvěma lety upoutal nevšedním sci-fi thrillerem Upgrade, nyní chystá krimi Útěk z New Yorku a za Neviditelného už za mořem sklízí pochvalné recenze.

Slovy amerických kritiků nepotřebuje vyčichlé umělé démony, straší chytře a podle Variety je starosvětský pouze v jediném, a to chvályhodném ohledu: „Bere totiž diváky zpátky do časů, kdy i horor mohl mít smysl a význam.“