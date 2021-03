Fero Fenič: Virus obnažil donaha populismus a papalášství našich vůdců

Sedmdesátka a k tomu karanténa, to je ideální stav sednout a napsat paměti. Už jste začal, nebo to neplánujete?

Nikdy jsem o tom neuvažoval. Memoáry očekávám od lidí, kteří nám pomáhají pochopit historii, rozhodovali či rozhodují o našich osudech, minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti – a to umělci, při veškerém respektu k jejich talentu, nejsou.

O nich, stejně jako o mně, nejlépe vypovídají jejich umělecké výsledky, vše ostatní kolem je nedůležité. Filmová a televizní díla stárnou rychleji a víc než v jiných uměleckých oborech. To, jak a s čím vším se kdysi ve filmu a televizi muselo bojovat a jak jsme se těšili i z malých vítězství, už současná generace nemůže ani pochopit a vše jí musí připadat směšné. Tím víc, jak se vyvíjí a mění technika i řeč.