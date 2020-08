Festivaly ano, my ne? Chceme také podporu, žádají filmoví distributoři

„Neshledáváme žádný důvod k vyřazení podnikatelů z oblasti kinodistribuce z okruhu žadatelů programu, považujeme to za nesystematické a diskriminační. Filmová distribuce byla výrazně zasažena stejně jako jiná zahrnutá odvětví,“ prohlašují zástupci filmových distributorů.

Speciální dotační program Covid – Kultura připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem kultury v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v činnosti kvůli dopadům nouzového stavu. Unie je překvapena, že z nové výzvy byla filmové distribuce vyloučena.

„Díky povinnému a okamžitému uzavření kin měli distributoři a kina od počátku veliké ztráty, distributoři vložili finanční prostředky do uvedení filmů, jejichž premiéry musely být zrušeny. Celá oblast se zastavila, nekonaly se premiéry ani promítání, kdežto náklady na jejich přípravu i na provoz a činnost distributorů zůstaly,“ vypočítávají členové organizace.



Unie zmiňuje i jiné potíže. „Posunutí premiér jednotlivých filmů způsobilo i obrovské ztráty v oblasti videodistribuce, která přišla téměř o všechny novinky letošního roku a musela být v řadě případů velmi nákladně zcela ukončena. V tomto ohledu je situace totožná s marně vynaloženými náklady v oblasti filmových festivalů, které jsou přitom do programu zahrnuty,“ upozorňuje unie.

Zároveň dodává, že to byla opět kina a distributoři, kteří na uvolňování zavedených opatření zareagovali, snažili se okamžitě navrátit k činnosti a pomoci i návratu společenského života zpět k normálu.

„Byl to krok do neznáma, riziko, jež přesto všichni společně podstoupili. V době ekonomických i zdravotních nejistot a snížené návštěvnosti kulturních akcí nabízejí kina a distributoři lidem možnost prožitku, a to i za cenu ztrátovosti,“ stojí v žádosti unie. Navíc lze očekávat, že od 1. září, kdy budou roušky povinné v kině, když se sejde přes sto diváků, hrozí další odliv návštěvnosti.

O dotaci mohou do 18. září žádat podnikatelé, kteří mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění kulturních projektů, individuální umělci, pořadatelé filmových, hudebních či výtvarných festivalů a přehlídek, hudební kluby, galerie, muzea a divadla. Nesměli však přerušit provozování živnosti ani jim nesměla být živnost pozastavena. Vyčleněno je 900 milionů korun.