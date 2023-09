O Pamele Anderson jsme točili co nejblíž realitě, říká režisér Gillespie

Peníze těch tupců vypráví o dva roky starém případu astronomického nárůstu cen akcií krachujícího amerického prodejce videoher GameStop. Zpráva o tom, jak malí investoři sdružení na sociální síti Reddit zamávali s fondy disponujícími miliardami dolarů, obletěla celý svět. Na plátně jejich příběh ztvárnili herci Paul Dano, Seth Rogen, America Ferrera nebo Shailene Woodley.

Herci a režiséři teď v Hollywoodu stávkují proti velkým studiím. Váš film je taky tak trochu novodobým příběhem Davida a Goliáše. Čím to je, že se to téma teď stává tak aktuálním?

V lidech roste pocit, že systém obecně nefunguje ve prospěch běžného člověka. Není náhodou, že příběh, který vyprávíme, se řešil i na půdě amerického Kongresu. Já chtěl tuto náladu co nejdříve a nejautentičtěji zachytit. Aby mohla třeba i další lidi, diváky, přimět k větší aktivitě, ke změně.