Nejvíc o showbyznysu mě naučil Elton John, říká Hauser. Rád by zpět do Vegas

Prý od vás máme v Praze čekat nečekané. Dokážete ještě na jevišti překvapit i sám sebe?

Naprosto! Já se překvapuju každý den, obzvlášť na jevišti. Každý koncert, který odehraju, je jiný. Jiné město, země, aréna, energie ve vzduchu. Navíc jsem hodně spontánní a nerad se opakuju. Nikdy nezahraju dvakrát stejnou notu.

Nějakou koncepci pro nové turné ale asi přece jen máte? Nepostavíte se před diváky úplně nepřipraven.

Ne to ne, ale vlastně bych mohl. To není špatný nápad. Jsem totiž takový lidský jukebox. Zahraju, co chcete. Možná bychom jednou takové turné mohli udělat, kde by si publikum zvolilo, co bude na programu. Nicméně pro tohle turné, které se jmenuje Rebel With a Cello (Rebel s violoncellem, pozn. red.) jsme připravili průřez celým hudebním světem a historií. Začínáme klasickou hudbou, pokračuju filmovými melodiemi, pak zařadím nějaké romantické balady a na druhou část si schovám všechnu divočinu.

Budete hrát latinu?

Je to tak, druhá část patří latinskoamerickým rytmům a známým hitům, aby si lidi mohli zatancovat.

Váš poslední videoklip vznikal na pláži, zkusil jste si ale někdy zahrát na ulici? Opravdový busking?

Vlastně ne, ale třeba teď začnu! Možná v Praze?

Proč ne. Hrál jste na spoustě legendárních míst. Odhalí o nich díky tomu člověk něco nového?

Upřímně ani ne. Tam si jen užíváte přítomnost historie, všech světových hudebních hvězd, dětských idolů. Najednou s nimi pomyslně sdílíte backstage, židle… Vážím si toho. Příští rok mám ještě v plánu koncert v Carnegie Hall a tím asi završím sérii vystoupení v těch nejvýznamnějších koncertních halách.

Stjepan Hauser, který vystupuje pod uměleckým jménem HAUSER (2023)

Je ještě někdo, třeba i dětský idol, se kterým chcete spolupracovat?

Moc mě nikdo nenapadá. Měl jsem štěstí, že jsem už mohl pracovat s většinou svých hudebních vzorů. S Eltonem Johnem, Andreou Boccellim, U2, Red Hot Chilli Peppers, Aerosmith, Georgem Michaelem…

Nejvíce času z nich jste strávil asi s Eltonem Johnem. Jste ještě v kontaktu?

Někdy si zavoláme. Nedávno odehrál ten poslední koncert, ale upřímně si myslím, že on nepřestane hrát nikdy. Nevydrží to.

Naučil jste se od něj něco?

Myslím, že jsme se tehdy dost naučili o showbyznysu. Porozuměli jsme mu mnohem rychleji a lépe, než by to bylo možné s kýmkoliv jiným. Je to šílený a dost specifický byznys. Točí se okolo něj až moc lidí, neustále se něco děje, vlastně je to takový chaos a vy se ho musíte naučit nějak ukočírovat. Kariéra umělce je jako puzzle, aby bylo kompletní, musí perfektně zapadnout každý kousek. To stojí člověka hodně síly a úsilí. A někdy je to fakt celé osina v zadku.

Odehrál jste sérii desítek koncertů v Las Vegas. Noc co noc za sebou na jednom místě. Pro některé umělce je to noční můra, pro jiné životní cíl. Co vy?

Ve Vegas jsme byli dlouhé měsíce a vlastně to pro mě bylo dost pohodlné, protože jsem nemusel nikam cestovat. Jen mezi jevištěm a svým hotelovým pokojem.

Šel byste do toho znovu?

Klidně! Možná by právě show z tohoto turné byla pro Vegas dobrá.

Zahrajete čas od času i na soukromých akcích?

Občas, přináší to někdy dost nečekaná setkání, protože nikdy nevíme dopředu, kdo tam třeba bude vystupovat také. Myslím, že jsme tak před deseti lety byli jako 2Cellos jedni z prvních mezinárodních umělců, kteří vystoupili v Rijádu v Saudské Arábii. V publiku tehdy byli jen muži a jejich manželky. Byl to pro nás dost zvláštní a nový zážitek. Nevěděli jsme, jestli třeba můžeme vtipkovat a provádět trochu rokenrolové kousky… Když jsme se tam ale vrátili loni, bylo všechno jinak. Hodně se tam změnilo. Najednou bylo publikum úplně smíšené, skoro jako kdekoliv jinde na světě. Velice se to tam uvolnilo.

Jste v kontaktu se svým bývalým spoluhráčem z 2Cellos Lukou?

Jasně, předevčírem jsem mu přál k narozeninám. On se teď hodně věnuje rodině. Čeká čtvrté dítě.

Prý jste byli dost rivalové.

Byli, ale v dobrém. Něco jako Ronaldo a Messi. Takový vztah posouvá oba, neustále se zlepšujete a posouváte osobní hranice. Teď už to ale neplatí. Luka čeká čtvrté dítě, bude mít velkou rodinu a v tom určitě rivalové nejsme.