Šílená Cesta kolem světa se zveřejní, ač režisér ani herci nesouhlasili

„Nevylučujeme, že se budeme bránit soudně. S internetovým uvedením filmu jsme nesouhlasili. Nechceme, především tedy herci, aby se zveřejnily záběry, které původně nikdo neměl vidět,“ reagoval Svátek, mimo jiné tvůrce Úsměvů smutných mužů.

Podle vyjádření zlínské IS Produkce však společnost jako koproducent projektu vlastní veškerá práva na natočený materiál, jenž vznikal pro dvanáctidílný seriál, který chystá na obrazovku stanice Prima Cool.

Film měl mít původně premiéru v kinech 21. března 2020. „Vzhledem k současné epidemii koronaviru a přijatým opatřením jsme se rozhodli premiéru přesunout na internet tak, aby lidé mohli film, alespoň dočasně, sledovat ze svých domovů už od neděle,“ informuje Martin Gazda za IS produkci.

„Jsme v jistém sporu, tedy my tvůrci, herci a koproducent, ale už se to uklidňuje, máme teď všichni docela jiné starosti. Nedělnímu online startu již nezabráníme, tak ať si o tom každý udělá obrázek sám. Ten film je šílenství, úplný úlet. Ale třeba to v téhle době někomu zvedne náladu a bude rád, že může cestovat alespoň virtuálně,“ řekl Svátek pro iDNES.cz před online premiérou. „V době koronaviru bohužel není na vybranou, proto se zvolila tahle varianta a sám jsem upřímně zvědav, jak zafunguje,“ dodal režisér.