HBO ovládlo nominace na Emmy, nejvíce jich získal seriál Boj o moc

Nejvíce nominací na americkou televizní cenu Emmy získal seriál Boj o moc, následovaný dobrodružným akčním snímkem The Last of Us a komediálním dramatem Bílý lotos. Dohromady seriály z dílny HBO získaly 74 nominací.