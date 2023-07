Hollywood na pokraji krize. Herci se nejspíš připojí ke stávce scénáristů

Smlouva mezi herci a Aliancí filmových a televizních producentů vypršela už koncem června. Obě strany se ovšem dohodly na prodloužení jednání do středeční půlnoci.

Dosud nedořešenými částmi dohody jsou podle AP hrozba neregulovaného využívání umělé inteligence a problematika „residual pay“, tedy finanční kompenzace vyplácené hercům či režisérům v případě repríz či streamingu jejich díla.

Herecký cech fungující pod názvem „Screen Actors Guild - American Federation of Radio and Television Artists“ v úterý večer uvedl: „Jsme odhodláni dál vyjednávat a vyzkoušíme každou možnost k uzavření dohody, nejsme si však jisti, že to chtějí i zaměstnavatelé.“ Na poslední chvíli se totiž do řešení problému mají zapojit federální zprostředkovatelé, herecká asociace s tímto krokem souhlasila, vyjádřila ovšem pochybnost, zda se vše stihne do deadlinu.

Herci by se tak mohli připojit ke stávkujícím scenáristům a zcela zastavit už tak zpomalený produkční proces, upozorňuje agentura AP. Ta dále zdůrazňuje, že výše uvedené prohlášení herecké asociace naznačuje, že původní pesimismus ohledně dohody nyní přerůstá v otevřené nepřátelství.

Hereckému cechu prý nyní především vadí, že se podle serveru Variety do jednání se žádostí o zmíněné federální zprostředkovatele vložila skupina hollywoodských generálních ředitelů (tedy hlavy Disney, Warner Bros. Discovery, Netflixu a Apple) se snahou vše urychlit a hlavně dojít nějaké shody. Zpráva o jejich intervenci totiž vyplynula na povrch dříve, než byli informování samotní vyjednavači.

Aliance filmových a televizních producentů se situaci rozhodla nekomentovat. „Aliance zneužila naši důvěru a nabourala respekt, který k nim v tomto procesu chováme,“ uvedl herecký cech v prohlášení. „Nenecháme se manipulovat tímto cynickým trikem, abychom navrhli prodloužení, když měly společnosti více než dost času uzavřít férovou dohodu,“ dodal.

AP dále upozorňuje, že hrozící krize patrně ovlivní blížící nominace na televizní ceny Emmy, které mají být zveřejněny 18. září. Mezi favority aktuálního ročníku patří seriály Last of Us, Bílý Lotos a Boj o moc.