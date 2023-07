Rozhodnuto. Hollywoodští herci se připojí ke stávce scenáristů

Duncan Crabtree-Ireland, výkonný ředitel hereckých odborů fungujících pod názvem „Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists, (SAG)“ na tiskové konferenci uvedl, že vedení odborů hlasovalo pro přerušení práce několik hodin poté, co vypršela jejich kolektivní smlouva a zkrachovala jednání s Aliancí filmových a televizních producentů zastupující zaměstnavatele včetně společností Disney, Netflix, Amazon a dalších. „Stávka je nástrojem poslední instance,“ dodal.

Jde o první stávku herců z filmových a televizních seriálů od roku 1980. A je to také poprvé od roku 1960 (prezidentem hereckých odborů byl v té době Ronald Reagan), kdy stávkovaly oba hlavní hollywoodské odbory současně.

Vzhledem k hrozící stávce byla premiéra filmu Christophera Nolana Oppenheimer v Londýně posunuta o hodinu, aby se herci mohli projít po červeném koberci ještě před oznámením rady SAG. Hrozící stávka nelichotivě vrhla stín i na nadcházející 75. ročník cen Emmy, jejichž nominace byly oznámeny o den dříve.

Šéf společnosti Disney Bob Iger ve čtvrtek varoval, že stávka herců by měla velmi škodlivý vliv na celé odvětví. „Je to ta nejhorší doba na světě, kdy se tento druh protestu mohl stát,“ řekl Iger ve svém vystoupení na televizní stanici CNBC. „Existuje určitá úroveň očekávání, která hollywoodské odbory mají, ale ty zkrátka nejsou realistické,“ dodal.

Před zahájením jednání v začátcích června hlasovalo 65 tisíc herců pro to, aby je odboroví předáci poslali do stávky, stejně jako to udělala Asociace amerických scenáristů.

Ke stávce se přidali také známí herci jako je například Meryl Streepová, Jennifer Lawrenceová a Boba Odenkirk, ti svým hlasem zcela signalizovali ochotu stávkovat.

Kamenem úrazu při vyjednávání byly podle agentury Reuters platy, které jsou podle herců podhodnoceny inflací, drakonickými podmínkami streamovacích služeb a někteří z nich se odvolávají i na neregulované využívání umělé inteligence.

Stávka scenáristů v současnosti přinesla okamžité ukončení vysílání několika známých pořadů jako je talk show Saturday Night Live, popřípadě populární seriál Stranger Things na streamovací platformě Netflix. Mnoho dalších projektů by je teď mělo s jistotou následovat.