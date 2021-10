Milá dáma s nostalgií, vzpomínají na Blanku Bohdanovou režiséři

„S Blankou Bohdanovou jsem pracovně setkal vícekrát, poprvé ještě jako kameraman v Pokladu hraběte Chamaré. V Aljoně, kterou jsem režíroval, to bylo navázání známosti s herečkou, jejíž charisma ji předurčovalo do rolí dam s nostalgií minulosti,“ vypráví Brabec.

„Úžasná osobnost, která odchází nenahrazena. Krásná a ušlechtilá duše. Tak jako v Aljoně, setká se po letech opět se svým hereckým synem - Vladimírem Dlouhým. V hereckém nebi mají oba trůny vysoko postavené,“ míní režisér snímku, kde Bohdanová hrála Dlouhého matku.

„Paní Blanka Bohdanová byla především velmi milá a skromná dáma. Neříkám to, protože se to nosí. Je to tak. Byla tak milá,“ navazuje Tomáš Magnusek.

„Já si ji zamiloval v Životě na zámku a moc jsem si přál s ni pracovat. Nevěřil jsem, že vezme roli v Bastardech, a když ji přijala, měl jsem z toho upřímně radost,“ přiznává režisér posledního filmu, v němž si Bohdanová zahrála.