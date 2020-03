Zahraniční filmové štáby odjely, ale vrátí se. Nemají totiž náhradu

Jak tedy vypadá situace s takzvanými zakázkami?

Americké štáby odjely v první vlně, hned po výzvě prezidenta Donalda Trumpa. Ti, kterým zbýval dejme tomu týden prací, natáčení dokončili, ostatní je prostě přerušili s tím, že se k nám vrátí.

Nevypuknou zase obavy, že od nás velké produkce utečou jinam?

To jsou zbytečné strachy, nepřesunou se, protože nemají kam. Všude je to stejné. Alternativu bez koronaviru prostě nikde nenajdou a vědí to.

Obešlo se stěhování bez hysterie?

Naprosto, všichni se chovali zodpovědně. Ostatně i zahraniční filmaři chtějí být v současné situaci raději co nejdříve doma u svých rodin.

S čím měly produkce nejvíce komplikací?

S limitem třiceti lidí, to se těžko vysvětlovalo. Pokud máte už sehraný tým, kde jsou všichni identifikovatelní, je to snazší. Ale jednak jsou štáby zpravidla početnější, jednak se někdy sestavují teprve na místě. A hlavní kámen úrazu přijde s komparzem.

Protože statistů bývá víc?

To taky, ale především je někdo obléká, někdo líčí a nikdo nechce riskovat zdraví kostymérů nebo maskérů. Takže producenti raději zvolili přestávku, zatím vesměs na dva měsíce. Uvidí se, jak se situace vyvine.