VIDEO: Plodková skáče z okna, Vetchý do bazénu. Točí se Bábovky

Tak třeba na Janu Plodkovou čekal noční skok z okna a Ondřej Vetchý rovněž za tmy skákal do ledové vody bazénu, odkud měl zachránit svou filmovou dceru v podání Denisy Biskupcové.

„Hraju podnikatele, který není spokojen se stavem společnosti, věří, že by mohl něco změnit, a vrhne se do politiky,“ líčí Vetchý, jehož hrdinu film zastihne při útocích během předvolební kampaně.

„Je ironií osudu, že slušnému, upřímnému, pracovitému chlapovi, který se snaží skutečně změnit svět k lepšímu, uniká jeho vlastní život a nejvíce se tím poškozuje jeho vztah s vlastní dcerou,“ dodává Vetchý.

Přiznává také, že scénář ho překvapil a že na rozdíl od knihy považované za čtení pro hlavně ženy může podle jeho názoru oslovit i značnou část mužů.

Jeho filmová partnerka Táňa Pauhofová popisuje svou postavu jako oběť vlastní ctižádosti. „Vrcholná manažerka, úspěšná a schopná, která to sice myslí dobře, ale zapomíná na to, co je nejdůležitější, tedy na své nejbližší,“ tvrdí herečka, která s Třeštíkovou a Havlíkem točila už hit Po čem muži touží.

„Bábovky hodně vypovídají o nás a našich vztazích v dnešní rychlé době, kdy jsme sice všichni propojeni, ale přitom každý sám,“ dodává Pauhofová na adresu tragikomedie, která přijde do kin v září 2020. Hrají v ní také Lenka Vlasáková či Marek Taclík, reportáž z natáčení najdete na videu.