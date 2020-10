Pro kapelu katastrofální doba, tuší Havelka a doufá, že swing brzy zazní

„Představení máme zakonzervované z června, k večernímu uvedení nikdy nedospělo, zatím je vidělo jen publikum na veřejné generálce,“ pokračuje Havelka.

Svůj kus označuje za hudební komedii. „Chtěl jsem, aby titul odpovídal rytmu názvu neblahé komunistické písně z padesátých let Zítra se bude tančit všude,“ vysvětluje. „Odehrává se v letech 1947 až 1948. Příběh jsme vymysleli na základě jedné skutečné, docela zajímavé epizody. Udála se v Praze a my ji se spoluautorem Martinem Vačkářem rozvedli do jednoduchého milostného příběhu na pozadí historických událostí,“ naznačuje.

V představení se vedle dalších objeví v hlavních rolích Jiří Štrébl, Nina Horáková, Jan Meduna, Evellyn Pacoláková či Kryštof Krhovják.

O hudbu se postarají jeho Melody Makers. „Našel jsem originální písně z příslušného období, takzvaného nylonového věku. Pro Československo znamenalo vrchol swingové éry. Orchestry tehdy dosáhly mimořádné úrovně, čeští muzikanti se swing takzvaně konečně naučili. Z oněch časů pochází řada opravdu krásných swingových nahrávek,“ láká. Hrát se bude na prknech pražského ABC. „To divadlo má svého genia loci. Hrával tam Ježkův orchestr, někde v tamních stěnách to pořád vězí,“ popisuje Havelka.

Z aktuální situace je v rozpacích. „Kapela stojí a nehraje. Točili jsme však letos hraný dokument o české swingové taneční scéně My tancujem swing. Takže času nyní využívám k návštěvám střižny a snímek dokončuji,“ popisuje. „Ovšem pro kapelu je to katastrofální doba. Současnost není vůbec nakloněná umění,“ dodává.

Současná omezení ovlivňují i přípravy filmu, který vzniká na základě Havelkovy jiné hry V rytmu swingu buší srdce mé, již před pár lety uvádělo Národní divadlo. „Jsme ve velmi intenzivním jednání se zahraničním producentem. Ale i pro něj jde o špatnou dobu, všechno se zastavilo. Čekáme, až to pomine. Pak snad přípravy pojedou dál,“ doufá režisér.