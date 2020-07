Vedle swingu zahraje Ondřej Havelka pod Žižkovskou věží i trampům

„Už loni jsme byli pozváni, abychom zahráli koncert s Melody Makers. Moc se mi tam líbilo. Pod Žižkovskou věží je příznivá akustika a má to krásnou atmosféru, Takže když mne na letošní léto pan Kocourek znovu oslovil, rád jsem svolil,“ vysvětluje hudebník a režisér s odkazem na majitele Divadla Kalich, které za žižkovskou letní produkcí stojí.



Vedle dvou koncertů Melody Makers letos Havelka nabídne divákům i divadelní představení, konkrétně Zločin v Posázavském Pacifiku a obnoveného Saturnina.

„Scénografie Saturnina bude lehce zjednodušená, ale už jsme to tak hráli na lodi Tajemství. Zločin v Posázavském Pacifiku je od začátku koncipován tak, aby byl adaptabilní. Prostor je tam trochu větší, ale myslím, že to nebude problém,“ popisuje Havelka.

Právě „Pacifik“ ve středu 1. července program celé letní nabídky zahájí. „Je to takový náš odkaz na české filmové prvorepublikové naivní komedie. Inspirovaly nás typické dialogy a atributy doby. Všechny naše komedie jsou hudební a v tomto případě jsme se rozhodli pro žánr trampských a kovbojských písní, které byly ve 20. a 30. letech u nás velmi populární. Vybrali jsme ty nejkrásnější a na nich jsme vystavěli příběh,“ vysvětluje Havelka a dodává, že pro potřeby inscenace vytvořil vlastní hudební těleso složené z herců.

„Je překvapivě kvalitní. V případě Saturnina hrají přímo moji Melody Makers,“ dodává k hudebnímu doprovodu druhého kusu, který bude poprvé k vidění až 6. srpna.

„Saturnin je inscenace, kterou jsme napsali s Martinem Vačkářem. K filmu mám zvláštní postoj, tak jsem se mu snažil vyhnout, protože si myslím, že se Saturnin dá adaptovat trošku jinak,“ popisuje Havelka, který si ve zmíněném snímku z roku 1994 zahrál jednu z hlavních rolí.

„Takže naše dramatizace je jiná než ta filmová. Představení ale bylo velmi úspěšné, tak jsem přesvědčen, že diváky nezklameme,“ uvádí dále ke kusu, který byl původně k vidění v pražském divadle ABC.

Právě na tuto scénu chystá Havelka na září další divadelní novinku. „Je to opět autorská záležitost, kterou jsme napsali s Martinem Vačkářem. Bude se jmenovat Zítra swing bude zníti všude. Příběh se odehrává v době takzvaného nylonového věku, to znamená v prvních třech poválečných letech. Jedná se opět o hudební komedii, kde bude hrát orchestr Melody Makers. A protože v té době u nás vrcholil swing, dovolím si směle tvrdit, že tam zazní opravdu krásné věci,“ láká.

„A musím dodat, že i aktéři, kteří zpívají, jsou překvapivě velmi dobří. Bude to opět takový můj retromuzikál,“ dodává k novince, která bude mít v ABC premiéru 19. září.

V rytmu swingu jako film

Havelka před čtyřmi lety uvedl v Národním divadle swingový muzikál V rytmu swingu buší srdce mé. „Ten příběh je jiný, je to trochu jiná doba, jen se to lehce překrývá. Je to milostná zápletka vážící se ke swingové muzice,“ srovnává režisér obě díla.

S tématem V rytmu swingu buší srdce mé má však Havelka jiné plány. „Chystáme film. Scénář už je hotov, jsme ve fázi, kdy už je vše připraveno k tomu, abychom oslovovali koproducenty a partnery a mohli začít točit. Jenomže dnes je všechno jinak, takže je to velký otazník,“ vysvětluje.

„Ono to vlastně původně vzniklo jako filmový scénář a pak jsme to na přání tehdejšího šéfa Činohry Národního divadla Michala Dočekala adaptovali pro divadlo. Tak teď se vracíme k filmové verzi,“ dodává k chystanému snímku tvůrce, který dále na příští sezonu chystá operu.

Hvězdné léto pod Žižkovskou věží bude v provozu až do 2. září. Vedle zmíněných kusů se diváci mohou těšit na další produkci Kalichu, Divadla Palace, Divadla Verze či Činoherního studia Bouře. Své koncerty zde odehraje František Nedvěd, 4TET či Daniel Landa.