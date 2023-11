SÓLO PRO MORÁVKA: Jak za mne maminka zatáhla první hospodskou útratu

Maminka (záblesky vzpomínek na urozenou paní)

Naše maminka byla mimo jiné taky velmi povzbudivá. Yoko Ono se do ní zamilovala tím způsobem, že 9. října roku 1975 přivedla na svět Seana Ono Taro Lennona. Náš tatínek umřel a Yoko Ono si dala velikou pauzu. Úplně se zavřela před světem a věnovala se pak jenom výchově. V srpnu 1980 do toho všeho začala skládat písničky – John jí dělal zvukaře.

Z oněch nahrávek vznikla alba „Double Fantasy“ a „Milk and Honey“, která propadla, no ale byla ještě vyzdvižena, načež maminka pozvala do Bruntálu i „babičku ze Zábiedova“. My pak nedělali nic jiného, než pořád dokola praktikovali „Otčenáš“. Přemýšleli o zčistajasna (ne)schopnosti Johna Lennona složit hit.