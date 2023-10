SÓLO PRO VIEWEGHA: Souboj čety nesmířlivé averze s družstvem zbytkové lásky

I po více než třiceti letech psaní a vydávání knih – od prvotiny Názory na vraždu, přes Báječná léta pod psa, Výchovu dívek v Čechách, Účastníky zájezdu, Anděle všedního dne, Vybíjenou, Biomanželku, Biomanžela, Dulu a všechny další knihy až po Malého Gatsbyho a Carmen z Chodoriva a minule zde zmiňovaný, čerstvě dopsaný román Pohádková cesta do Ďáblovy prdele – mne při odesílání dokončeného rukopisu do nakladatelství celá desetiletí provází nejen příjemný pocit splněného termínu a slušně odvedené práce, ale paradoxně i podivně vytrvalá začátečnická nervozita, podobající se rozechvění nezkušeného otce, jenž své dítě poprvé vede do školy, kde je pak s neúměrným dojetím zdráhavě opouští…