SÓLO PRO ZELENKU: Polští politici berou film vážně, proto nadávají. U nás nemožné

Škoda, že film Hranice nenatočili Bělorusové. Což zase není tak překvapivé. Běloruský režim již asi neumožňuje natočit film na podobné téma, zároveň nemají filmaře formátu paní Hollandové, který by dokázal spojit deset koproducentů z pěti zemí. Nebo to v Bělorusku prostě nikoho nenapadlo. Protože to, co se dělo a stále děje na polsko-běloruské hranici, je sice tragické, nelidské a nespravedlivé, ale ve srovnání s jinými konflikty světa jsou tyto hrůzy jaksi na konci nákupního seznamu.

Pro Čechy to zní neuvěřitelně, ale polští politici se bojí, že jejich filmy mohou ovlivnit veřejné mínění.