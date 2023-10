SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: Všichni jsou neotřesitelně bezchybní, jenom já letadlo

Představuju si Brada Pitta, jak přemýšlí, kterýho si má dát nanuka. Je takový dost nerozhodný, až bezradný a nakonec si koupí čokoládovou tyčinku.

Představuju si Kate Middleton, jak se večer dívá na seriál o dvacetiletých holkách a napadne ji, proč ve dvaceti víc nechodila tancovat na diskotéky, když ještě mohla a chtěla.

Představuju si Meryl Streep, jak se kouká na svoje nehty a napadne ji, že rozhodně hned musí jít na manikúru, že co by tomu řekla její maminka, která jí od mládí vtloukala, že ruce jsou vizitkou ženy. Dá mi to dost práce představit si dokonalé idoly v obyčejných, běžných situacích.