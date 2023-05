SÓLO PRO MORÁVKA: Když se na Vánoce místo dárků snilo, s Ježíšem nebo Stalinem

Naše maminka se do tatínka zamilovala tak, že ji nejspíš zbavil možnosti racionálního úsudku na soustředění socialistické mládeže – maminka tam byla za zamilované Evropanky, tatínek za chlapy, co byli v té Evropě nějak blbě ženatí. Když na úvod šedesátých let Beatles natočili „Help!“ a Johnu Lennonovi vyšly dvě sbírky nesmyslných textů s perokresbami: „In His Own Write“ a „Spaniard in the Works“...“ – celý ten proces byl vyřešen během patnácti minut – i tatínek si zformuloval věci, že by tomu člověk nevěřil…