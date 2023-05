SÓLO PRO ZELENKU: Multiple System Atrophy. Odcházení velikého Jana A. P. K.

Dozvěděl jsem se to velice pozdě. Až nepochopitelně pozdě, když si uvědomíme, jak je svět globalizovaný a zpravodajství sdílené. Ve Wroclawi mi to minulý týden řekl náš společný známý: Polský hudební skladatel Jan A. P. Kaczmarek, můj přítel a spolupracovník, trpí neléčitelnou chorobou MSA. V posledních dnech byl převezen do nemocnice, všichni se shodují, že není návratu. Horečnatě googluju Multiple System Atrophy, v podstatě horší parkinson, postihuje více orgánů současně, paralýzu pohybového aparátu většinou následuje selhání plic. Lék ve farmaceutickém slova smyslu neexistuje.