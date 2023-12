VIDEO: Cibulková roli o afázii konzultovala s neurochirurgem i logopedkou

Divadlo Viola už od 11. listopadu uvádí v české premiéře divadelní adaptaci novely Vděk, kterou napsala úspěšná francouzská prozaička Delphine de Viganová.

Návštěvníci legendárního pražského divadla zde mohou sledovat příběh Michelle neboli Miška, kterou umístí do domova pro seniory. Dříve pracovala jako korektorka, nyní jí však slova a jejich význam začínají nenávratně unikat. V důsledku neurodegenerativní choroby trpí afázií, a tak slova nesmyslně zaměňuje, nebo dokonce vynechává. Je si však plně vědoma toho, že je ztrácí. A nejen je.

„Začíná hra o čas, neboť Miška se rozhodne s pomocí mladé ženy Marie a logopeda Jérôma najít lidi, kteří jí kdysi zachránili život. Říci jim ‚děkuji‘, dokud to slovo ještě patří do jejího světa. Dokud ví, co znamená,“ přibližuje děj režisérka Martina Kinská, která je spolu s Janem Rejžkem také autorkou divadelní adaptace. V úsměvném i dojemném příběhu hrají Klára Cibulková, Anna Kameníková a Ladislav Hampl.

„Snažíme se předat, že komunikace není jen o slovech,“ pokračuje režisérka. „Kromě nemoci je to taktéž o odcházení člověka ze života a jeho postupné izolaci,“ dodává sama představitelka hlavní role Cibulková, které s přípravou na roli pomáhal neurolog Filip Růžička. „Když si zlomíme nohu, tak všichni chápou, jak vypadá zlomená noha. Ale jak vypadá nemocný mozek? S tím máme velký problém. Lidé často přicházejí už s poměrně pokročilým onemocněním a nebo pozdě,“ vysvětluje sám neurolog a dodává, že novinka Violy může pomoci šířit znalost v této problematice. „Třeba pak budou pacienti chodit dřív a budeme jim moci lépe pomoci,“ doufá Růžička, který tvůrcům zprostředkoval i setkání s logopedkou pracující právě s těmito případy.

Sama Cibulková se pak na inscenaci připravovala také v Klubu afasie, kde pacienti cvičí řeč a paměť.

Česká Alzheimerovská společnost zveřejnila, že počátkem roku 2016 žilo v České republice 156 000 lidí s demencí a počet se rok od roku neustále zvyšuje. „Předpokládá se, že v roce 2050 touto chorobou onemocní až 383 000 lidí,“ upozorňují tvůrci představení. Nejbližší reprízy novinky Vděk plánují ve Viole na 9. a 22. ledna.