VIDEO: Pohybový Louskáček s Bočkovou je určen vnukům i babičkám

Moderní verze Louskáčka, která je přeci jen trochu odlišná od tradičního Čajkovského baletu, je v pražském kulturním prostoru La Fabrika k vidění od 28. prosince na tamní komorní scéně. „Nejdeme úplně po příběhu Louskáčka, chceme diváky dostat do prostoru, kde mohou společně zažít zázrak. Mohou se ho dotknout a mohou společně zažít Vánoce,“ popisuje režisérka a šéfka souboru Burkicom Jana Burkiewiczová.

„Chceme vytvořit představení, které je určené rodinám. Je na dotek a mnohem komornější,“ pokračuje. Tvůrci slibují, že žánrově opustili klasický balet a že základní obrazy Louskáčka přeložili „do jazyka současného tance s použitím prvků výtvarného divadla, akrobacie, či nového cirkusu“. Kostýmy nachystal Marek Cpin, v ústřední roli se představí známá herečka Barbora Bočková.

„Jsem ráda, že mohu nakouknout do světa pohybového divadla,“ uvedla pro kameru iDNES.cz ještě během zkoušek právě Bočková, kterou diváci vedle seriálových rolí mohou znát především z činoherního Divadla Bez zábradlí. „Člověk si pak více váží práce zdejších kolegů. Je to opravdu nádherný svět. Je příjemné trochu fyzicky dřít,“ přiznává.

Bočková se totiž pohybového Louskáčka měla původně účastnit právě čistě jako herečka. „To, že se do pohybu budu i zapojovat, jsme zjistili, až když jsme začali zkoušet. Takže to tak vyplynulo,“ popisuje Bočková.

A pro koho je nové nadžánrové představení určené? „„Říkáme, že je pro všechny od pěti let do nekonečna. Nechci říkat, že to je dětské představení, je prostě koncipované jako rodinné. Takže se těšíme na babičky, vnoučata, rodiče...,“ vypočítává režisérka Burkiewiczová. V La Fabrice mají nejbližší reprízy v plánu na 7. a 8. ledna.