Komedie vyloženě nemám rád, i když jsou divácky úspěšné, říká Igor Orozovič

Je cosi hamletovského ve státě českém, předesílá herec Igor Orozovič v narážce na skutečnost, že na tuzemských jevištích lze v této sezoně zhlédnout hned jedenáct zpracování Hamleta. Tou nejnovější se ve čtvrtek stane inscenace režijního dua SKUTR v historické budově pražského Národního divadla. „Náš Hamlet bude ‚skutrovský‘. Ať už to pro někoho je pozitivní zpráva, nebo ne. Skutři mají svůj výrazný styl, který není zrovna psychologicko-realistický, a hodně věcí vnímají přes obrazy spojené s hudbou,“ popisuje herec, který se objeví v úloze Claudia. „Text je značně proškrtaný, což třeba mně jako herci a milovníkovi slova je trochu líto, ale současný divák bude možná rád – nezahlcen textem, ale pohlcen a vtažen silnými výjevy,“ dodává Orozovič.

Jaký bude váš strýc Claudius?

Tak už jen tím, že ho hraju já, bude Claudius mladší, než bývá zvykem. Ten fakt sám o sobě docela zábavným způsobem míchá kartami – jsme s Hamletem de facto vrstevníci, což může být katalyzátorem pro Hamletovu nenávist vůči novému otčímovi. Královnu a mou čerstvou manželku hraje skvěle Táňa Medvecká – věkový rozdíl opět trochu podtrhuje nepatřičnost této královské dvojice. Zároveň, proč by jim to ale lidé neměli přát? Láska to přece může být opravdová. Jak bude můj Claudius působit na lidi, netuším. On se rozhodně snaží působit dobře. I když tomu mému postupem času ujíždějí trochu nervy. Myslel si, že to celé bude trochu jednodušší.