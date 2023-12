RECENZE: Na západní frontě klid? Nehloubíme Ukrajincům zákopy i u nás?

Přesně rok poté, co divadelní publikum očarovali sršatou Moskoviádou, se pražské Divadlo X10 a režisér Dušan D. Pařízek vrací ve vzájemné spolupráci. A opět jsou u toho i herci Gabriela Míčová, Stanislav Majer a Martin Pechlát, kterému loňská Moskoviáda vynesla i nominaci na cenu Thálie.

Oceňovaný režisér Pařízek, který dlouhé roky působí na německojazyčných scénách, se v Divadle X10 opět zaobírá situací na Ukrajině. Zatímco v Moskoviádě mu k tomu posloužila pozapomenutá prorocká novela Jurije Andruchovyče z 90. let, nyní si vypomohl předlohou mnohem starší.

I když vlastně jen napůl. Prosincová novinka zavedené pražské scény se jmenuje Na západní frontě klid / Zelené koridory. Název předznamenává i koncept večera. V první polovině se divákům dostane divadelní adaptace nejslavnějšího románu Ericha Marii Remarqua, v té druhé pak současné hry ukrajinské autorky Natalie Vorožbyt.

Své si během večera odbude i ono interpunkční znaménko v názvu, diváky totiž čeká nezvyklá přestávka, která výrazně odděluje obě předlohy.

Krev, bláto a železo zákopů první světové války, které Remarque tak skvěle zachytil, Pařízkovi slouží k popsání hrůz války. Není třeba nic aktualizovat, není třeba činit žádné narážky na dnešek. Souvislost s aktuální situací u Bachmutu, Avdijivky či kdekoli jinde na donbaské frontě je prostě jasná.

Pařízek si přitom k expresivnímu popisu zákopové války vystačí se svým obvyklým meotarem a výkony herců. Vše ostatní už obstará skvělý Remarqův jazyk. Obzvláště působivá je samozřejmě scéna, kdy se hrdina Paul Bäumer v podání Stanislava Majera potkává s nepřítelem přímo v kráteru. Kus ale neztrácí napětí ani v mimofrontových momentech.

Pařízkovo Na západní frontě klid je tak vlastně skvělou reklamou na divadlo v kontrastu se stejnojmenným loňským filmovým hitem. Tvůrcům se totiž v Divadle X10 povedlo dosáhnout srovnatelné, ne-li lepší atmosféry, jako režisérovi Edwardu Bergerovi ve výpravném, vizuálně působivém, ale jinak vlastně dost plochém filmu.

Sílu válečné výpovědi divadelníkům pomáhají dotvářet projekce promítané na obří polystyrenovou desku visící nad jevištěm. Spolu se slovy tak vznikají děsivě krásné a působivé obrazy.

Právě tato deska pak sehraje důležitou roli v nezvykle pojaté přestávce, kdy se diváci mohou zvednout a občerstvit, ovšem herci stále tak trochu hrají. Jan Bárta se pak za Pechlátových a Majerových promluv náhle chopí pálky (později i železné tyče) a začne do zmíněné desky bušit.

Činí tak systematicky až do chvíle, kdy je celá zdemolovaná a po jevišti se povalují kusy polystyrenu. Výrazný scénografický prvek skutečně zaujme, ovšem zároveň vzbuzuje otázky, zda bylo něco takového nutné a co se vlastně s tím vším odpadem bude dít po skončení představení. Ekologické to rozhodně není.

Na západní frontě klid / Zelené koridory 70 % Divadlo X10 premiéra 16. prosince 2023 režie: Dušan D. Pařízek hrají: Gabriela Míčová, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Jan Bárta, Antonie Rašilovová, Lucie Roznětínská

Čin naštěstí trochu obhájí druhá část večera. Trosky polystyrenu totiž skvěle imitují trosky ukrajinských měst vystaveným bombardování. Právě v nich se ke slovu více dostává ženská část obsazení.

Zelené koridory totiž popisují osudy ukrajinských žen ve střední či západní Evropě. Jejich postávání ve frontách, vzpomínání a zapomínání na strašlivé zážitky z vlasti či snaha o nový začátek. Sousloví „na západní frontě klid“ zde náhle dostává trochu ironické vyznění.

I když je literární kontrast mezi oběma díly propastný, vzniká tak ve výsledku zajímavý obraz současné války. Zatímco muži bojují v těch skutečných, ženy se dobývají do zákopů, které si pomalu hloubí obyvatelé hostitelských zemí. Vizuálně působivý večer pak podtrhne finální scéna s vlčími máky.

I když se novinka Divadla X10 silou výpovědi nevyrovná loňské vychvalované Moskoviádě, vznikl ze spolupráce s jedním z nejvýraznějších režisérů své generace opět zajímavý počin. Pařízek takto v prosinci ještě rok před Moskoviádou uvedl (opět s Pechlátem a Majerem) novinku v Divadle Na zábradlí. Pokud se tedy z jeho prosincových premiér na českých jevištích stane další adventní zvyk, mají se čeští diváci příští rok opět na co těšit.