Co by se bývalo dělo, kdyby Winston Churchill potkal Gretu Garbo

„Děj se odehrává během plavby. V zásadě jde o střet dvou životních postojů. Winston Churchill byl buldok, který se nikdy nevzdával, zatímco Greta Garbo herečka, která na vrcholu slávy opustila filmové plátno,“ popisuje Klára Cibulková, která se v novince nazvané Skorpios na obzoru objeví v režii Radovana Lipuse po boku Igora Bareše a Daniela Tomana.



„Greta Garbo byla introvert a ne každá povaha tu hereckou práci snese,“ uvažuje herečka dále nad osobností, kterou ztvárňuje. „Její postavě jsem se věnovala, na jaře na to byl opravdu čas. Zhlédla jsem pár dokumentů i jejích filmů. Samotné mi vrtalo hlavou, proč to tak velká herečka tak najednou a v nejlepším zabalí a na zbylých čtyřicet let života se ukryje do ústraní.“

Klára Cibulková se v legendární Viole objeví úplně poprvé. „Často jsem tam chodila jako divák, protože tam má pár představení můj manžel. Vyžaduje to trochu jiný styl hraní, chvíli jsme to s Igorem Barešem, který je tam taky poprvé, zkoumali, jak hrát.“

Skorpios na obzoru má ve Viole premiéru ve středu večer.