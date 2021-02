Divadlo Viola opět chystá poezii. A doufá, že ji koronakrize posílí

„Zdejší představení nejsou vesměs přenositelná na letní scénu,“ uvažuje ředitel divadla Robert Tamchyna nad taktikou, kterou tuto sezonu patrně zvolí velká část divadel. „Hledáme alespoň pro pár večerů možnost přidat se k jiné produkci letní scény, zkusíme nabídnout nějaké večery ve Viole i na začátku nebo na konci léta,“ připouští.

„Naše večery jsou připraveny pro neopakovatelného genia loci bývalé poetické vinárny. A navíc kapacita hlediště je pouhých 80 diváků, takže hraní pro 30 % nebo 50 % sálu a ještě s rozestupy znamená jen 24 respektive 40 lidí! A to už je zase ekonomicky složité,“ vypočítává s ohledem na omezení, která se však dalšímu divadelnímu provozu letos asi nevyhnou.

„Moc rád bych věřil, že divákům chybí divadlo natolik, že za svými herci přijdou s respirátorem nebo i dražší vstupenkou a ještě chvíli třeba bez možnosti občerstvení,“ uvažuje dále s obavou, jak moc aktuální situace ve výsledku zamíchá s divadelní mapou Prahy.



Diváci mohou už nyní malou scénu podpořit koupí dárkového poukazu, který smění za vstupenku, až Viola oznámí program.

Divadlo zatím za zavřenými dveřmi pracuje na novinkách. „Už v loňském roce jsme museli z jara na podzim odložit jednu premiéru a naštěstí jsme ji zařadili do programu na září. Autorská koláž Tomáše Vondrovice o životě renesančního genia Michelangelo: Mramorová horečka s Tomášem Pavelkou v hlavní roli,“ hlásí Tamchyna.

„Na Vánoce jsme už nemohli uvést Zahradníčkovu Ježíškovu košilku, snad se to tedy letos povede. A těšíme se na jarní nebo letní premiéru večera z veršů a krátkých povídek Jacquese Préverta, který do Violy vrací poezii v režii Lídy Engelové,“ pokračuje. „Další připravovanou premiérou je inscenace, o které zatím nechci prozradit víc, ach ta pověrčivost, než to, že se v ní potkají v hlavních rolích Klára Cibulková a Igor Bareš,“ dodává tajemně. Chystanou novinku režíruje Radovan Lipus.



Scénu vedle covidu zasáhl i nedávný odchod herečky Hany Maciuchové. „Viola patřila vždy velkým hereckým osobnostem a jejich odchod je ne- ať už je to nedávná bolestná ztráta v případě paní Hany Maciuchové nebo mimo jiné rozhodnutí pana Josefa Somra odejít na odpočinek ze zdravotních důvodů – je nenahraditelný. Repertoár Violy se totiž připravuje vždy ‚na míru’ a pro hlavní role a není tedy možné jednotlivé postavy jen tak přeobsadit,“ vysvětluje Tamchyna.



Scéna na podzim zaujala nezvyklou aukcí, kdy si zájemci mohli v rámci podpory divadla vydražit zážitky s hvězdami. V nabídce byla například golfová hra s Markem Ebenem či večeře s Miroslavem Donutilem. „Přál bych si, aby divadlo vyšlo z toho všeho posilněné, i když asi bohužel za cenu ekonomický ztrát, ale s novou silnou energií, která nabídne divákům víc než jen každovečerní zábavu, kterou jim zprostředkovaně ukazují streamy,“ dodává ředitel Violy.