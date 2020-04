Mramorová horečka. Ve Viole uvidíte kousek Sixtinské kaple, láká Brousek

„Inscenace začíná ve chvíli, kdy Michelangelo spadne z lešení v Sixtinské kapli. Protože se potluče a je v transu, vybavuje si celý svůj život. Je to vlastně taková retrospektivní hra,“ uvádí do děje Mramorové horečky Otakar Brousek.

„Hraji doktora Donatiho, který se o něj stará. Ale právě protože blouzní, hraji mu i všechny ostatní postavy - tatínka, Girlanda, Lorenza Medicejského, ... Vlastně všechny chlapské role okolo,“ popisuje herec, vedle kterého se ve vedlejších rolích objeví ještě Kateřina Lojdová jako posluhovačka, Michelangelova láska i Sibylla. Hlavní úloha samotného renesančního umělce připadla Tomáši Pavelkovi.

Brousek upozorňuje, že inscenaci Tomáše Vondrovice, který je i autorem scénáře, zdobí moc pěkně zpracované Michelangelovy verše. „Krom toho, že Michelangelo maloval a tesal, což lidi vědí, tak ještě psal krásné verše,“ upozorňuje herec. Verše z velké části přednáší Tomáš Pavelka, ze záznamu však jako starý Michelangelo zazní i Alois Švehlík.

„Tato hra má dva hlavní, mohutné zdroje inspirace: monumentální dílo Irvinga Stonea ‚Extáze a agonie‘ a nádhernou, autentickou poezii Michelangela Buonarrotiho,“ upozorňuje její autor Tomáš Vondrovic. „Přirozeně, malá hra nechce a ani nemůže vyprávět celý běh života génia, ani vysvětlit složitost italské renesance s jejími politickými, společenskými a uměleckými zvraty. Vybrala si – jaksi sama – své téma, jako odštěpek carrarského mramoru, odseknutý z gigantického bloku,“ dodává.

Ač je Viola proslavená svým intimním a komorním prostorem, diváci nebudou o Sixtinskou kapli úplně ochuzeni. „Autorka scénografie Ivana Brádková si vymyslela, že úplně u stropu bude kousek namalovaný. Jsou to jenom nohy, ale vypadá to krásně,“ láká Brousek.

Ten měl o životě Michelangela hodně načteno, vzpomíná především na Schulzův epos Kámen a bolest. „Věděl jsem ,že je to renesanční postava, že je urputný a tvrdohlavý,“ popisuje Brousek a uvažuje, že novinka Violy vypráví především o lásce. „O lásce ke kumštu, o lásce muže a ženy, ale i o přátelské lásce dvou chlapů, protože papež Julius a Michelangelo se měli rádi,“ vysvětluje herec.

Monumentální dílo Kámen a bolest zmiňuje i sám Tomáš Pavelka. „Když mi autor a režisér Tomáš Vondrovic poprvé popisoval svůj záměr inscenovat hru o Michelangelu Buonarrotim, když mi vyprávěl o jeho životě a díle, překvapilo mě, kolik toho vlastně už vím. Uvědomil jsem si, že je to díky románu Karla Schulze Kámen a bolest, s nímž jsem se potkal na prahu puberty. Když jsem pak poprvé četl text, překvapilo mě zase, kolik detailů si z té knihy dokážu vybavit, jak moc mi utkvěla v paměti,“ popisuje. „Příběh nezlomného básníka mramoru, barev i slov s rozdrceným nosem jde zkrátka pod kůži,“ dodává Pavelka.

Novinka Michelangelo: Mramorová horečka se měla dočkat premiéry 2. dubna, přesný termín odkladu je zatím neznámý. „V červnu jsme si dali nějaké datum, ale uvidíme podle situace. Viola je menší, takže by tam možná mohlo být nějaké povolení hrát. Ale to nikdo neví,“ zamýšlí se Brousek, který využil nouzový stav a nemožnost hrát k odpočinku. „Jak bylo všechno zavřené, tak jsem zjistil, že nic nepotřebuji. Mám čas a začal jsem z legrace do počítače načítat pohádky, které jsem kdysi četl svým dětem. Pošlu jim to a oni to zase pouštějí těm svým dětem,“ popisuje herec.