Jsou i náročnější práce, reaguje Burian na kritiku ohledně kumulace funkcí

Do ostré kritiky svého nadřízeného Jana Buriana se během léta pustil umělecký šéf Činohry Národního divadla Daniel Špinar. Burianovi vyčítal, že vedle náročného postu ředitele Národního divadla stále dlouhé roky vede i činoherní katedru na DAMU a v českém divadelním světě zastává ještě další funkce. Špinar se do veřejné kritiky pustil poté, co studenti DAMU zveřejnili výzvu Ne!musíš to vydržet, kde anonymně popsali problematické vztahy a atmosféru mezi žáky a učiteli na škole. Národní divadlo ve čtvrtek oznámilo, že Daniel Špinar předčasně končí. „První česká scéna se nemůže změnit v autorské divadlo,“ uvedl k tomu ředitel Národního divadla Jan Burian.

Jaká je nyní atmosféra v Činohře Národního divadla. Mluvil jste, či plánujete mluvit se souborem?

V pondělí zahajujeme divadelní sezonu a uvidíme se všemi zaměstnanci, v úterý se potkám s celým souborem Činohry. Plánuji i schůzky s některými osobnostmi ze souboru ze všech generací. Těším se, až uvidím herce hrát po dlouhé pauze před diváky. A herci se těší na jeviště.

Daniel Špinar uvedl, že odchází po vzájemné dohodě. Kdyby Vás veřejně nekritizoval, stál byste za jeho způsobem vedení až do regulérního konce jeho mandátu?

Vždy se snažím odmyslet rovinu osobního konfliktu od profesních problémů. Přiznám se, že Špinarovy výroky v některých médiích, že nejlepší by bylo rozpustit herecký soubor, mne zaskočily.

Z Vašeho vyjádření vyplývá, že Vám na práci Daniela Špinara vadil přílišný příklon k autorskému divadlu. Co konkrétně podle Vás měl dělat jinak?

Myslím, že každý umělecký ředitel má realizovat koncepci se kterou do Národního divadla nastoupí. A pokud by ji chtěl změnit, muselo by se to stát s mým souhlasem a v novém výběrovém řízení.

Řešili jste tento problém už před aktuální kauzou?

Tyto tendence jsem zaznamenal až v médiích během divadelních prázdnin.

Máte zprávy, že by Daniela Špinara v odchodu následoval někdo z uměleckého vedení činohry či herců?

Daniel Špinar mi oznámil, že odejde i šéfdramaturgyně Marta Ljubková.

Jak jako ředitel hodnotíte Špinarovu dosavadní éru z hlediska uměleckého a ekonomického?

Ekonomicky si Činohra vedla ukázněně, čemuž, myslím, přispěla i mnou provedená reorganizace správních činností v divadle. Vznikla řada pěkných a několik oceňovaných představení režisérů střední generace. Umělecké činnosti souboru Činohry si vážím a budu i nadále obdivovat Špinarovu divadelní fantasii.

Kritici vám vyčítají kumulaci funkcí (Národní divadlo, DAMU, festival Divadlo). Uvažujete vzhledem k aktuální kauze, že byste některou z nich opustil?

Myslím, že řada manažerů má práci náročnější než já. Že každá škola je pyšná, působí-li tam lidé z praxe. A pro každou firmu a instituci je dobře, když si její šéf udržuje odbornou erudici.

Platí to například v medicíně, architektuře i v technických oborech. Je běžné, že lékaři pracují v nemocnicích, učí na vysokých školách, dělají vědu a mají i soukromé praxe. Na jejich lékařský názor se stojí fronty.

Podnikl jste s ohledem na iniciativu Ne!musíš to vydržet nějaké konkrétní kroky na Vaší katedře?

Samozřejmě! Signály od studentů bereme vážně. Měli jsme dvě dlouhá setkání všech pedagogů, hovořil jsem se zástupci iniciativy, vypracovali jsme a děkanovi navrhli 15 bodů opatření, jak situaci zlepšit. Řadu z nich začneme realizovat se začátkem semestru.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz jste uvedl, že se mezi studenty „zvyšuje počet introvertních a snižuje počet asertivních osobností“. Znamená to, že se na školu hlásí ti, kteří na takové studium nejsou psychicky stavěni? Nebo že se na DAMU přijímá příliš studentů?

Umělecká výuka se vždy musí přizpůsobit psychologickému typu osobností, které učíte. Velice náročná herecká profese vyžaduje určité psychologické, talentové, fyzické i vzdělanostní dispozice. Myslím, že tomu budeme muset věnovat při přijímacím řízení ještě větší pozornost.

A může tento fakt ovlivnit průběh zmiňovaných svědectví? Že by si „asertivnější“ osobnosti nedaly problematické zacházení líbit?

V ideálním světě by dialog mezi studentem a pedagogem byl vždy otevřený a probíhal by ve vzájemné úctě. Bohužel nemáme ani ideální studenty ani pedagogy.

Ovlivní kauza nějak zahájení nového semestru, nebo bude vše dle standardních postupů?

Ano, jak jsem řekl. Navrhli jsme řadu opatření a začneme je realizovat. Některá hned a některá během příštích měsíců.

Celý záznam vystoupení studentů DAMU: